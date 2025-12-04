Το στρατιωτικό καθεστώς της Μπουρκίνα Φάσο ανακοίνωσε την επαναφορά της θανατικής ποινής, η οποία είχε καταργηθεί στη χώρα το 2018. Η απόφαση αυτή έγινε γνωστή έπειτα από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι το νέο σχέδιο τροποποίησης του ποινικού κώδικα προβλέπει την επαναφορά της θανατικής ποινής για συγκεκριμένα αδικήματα, όπως η εσχάτη προδοσία, οι τρομοκρατικές ενέργειες και η κατασκοπεία.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, η τελευταία εκτέλεση στη Μπουρκίνα Φάσο πραγματοποιήθηκε το 1988, ενώ η θανατική ποινή καταργήθηκε επί προεδρίας Καμπορέ, τρεις δεκαετίες αργότερα.

Η χώρα βρίσκεται υπό τη διακυβέρνηση του λοχαγού Ιμπραήμ Τραορέ, ο οποίος ανήλθε στην εξουσία μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του Σεπτεμβρίου 2022, ανατρέποντας τη μεταβατική κυβέρνηση του αντισυνταγματάρχη Πολ-Ανρί Σανταογκό Νταμιμπά. Έκτοτε, ο Τραορέ έχει υιοθετήσει πολιτική απομάκρυνσης από τη Δύση, ενισχύοντας τις σχέσεις με τη Ρωσία και το Ιράν.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Εντασό Ροντρίγκ Μπαϊαλά επισήμανε ότι «η υιοθέτηση αυτού του νομοσχεδίου εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων μεταρρυθμίσεων με στόχο ένα σύστημα δικαιοσύνης που θα ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες του λαού».

Το νομοσχέδιο, που αναμένεται να εξεταστεί από τη μεταβατική νομοθετική συνέλευση, περιλαμβάνει επίσης αυστηρότερες ποινές για την «ομοφυλοφιλία». Από τον Σεπτέμβριο, ισχύει νόμος που προβλέπει ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών για όσους επιδίδονται σε ομοφυλοφιλικές πράξεις.

Πηγή: skai.gr

