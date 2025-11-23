Υεμένη: Θανατική ποινή σε 17 ανθρώπους για κατασκοπεία από δικαστήριο των Χούθι

Δικαστήριο που ελέγχεται από τις de facto αρχές των Χούθι στη Σανάα επέβαλε τη θανατική ποινή σε 17 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με επίσημο μέσο ενημέρωσης του κινήματος των υεμενιτών ανταρτών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων SABA, οι καταδίκες αφορούν υποθέσεις όπου «εμπλέκονταν πυρήνες κατασκοπείας που αποτελούσαν μέρος δικτύου συγκέντρωσης πληροφοριών». Το δικαστήριο αποφάσισε την εκτέλεση των καταδικασμένων από εκτελεστικά αποσπάσματα.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, οι καταδικασθέντες φέρεται να συνεργάστηκαν με «χώρες εχθρικές έναντι της Υεμένης την περίοδο 2024-2025», συγκεκριμένα με τη Σαουδική Αραβία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Κατηγορούνται επίσης για «κατασκοπεία προς όφελος των χωρών αυτών μέσω αξιωματικών πληροφοριών και της Μοσάντ», της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών.

Το SABA αναφέρει ότι οι 17 παρείχαν «στον εχθρό πληροφορίες για δεκάδες τοποθεσίες συνδεόμενες με κρατικούς αξιωματούχους, τις μετακινήσεις τους (...) και πληροφορίες για πυραύλους, εγκαταστάσεις εκτόξευσης και αποθήκευσής τους». Επιπλέον, φέρονται να συνέδραμαν στη στρατολόγηση πολιτών, διευκολύνοντας «τη στοχοποίηση διαφόρων εγκαταστάσεων, στρατιωτικών, ασφαλείας και πολιτικών», γεγονός που οδήγησε σε «δεκάδες θανάτους».

Το κίνημα των Χούθι, που υποστηρίζεται από το Ιράν και ελέγχει από το 2014 τη Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των καταδικασθέντων.

Τους τελευταίους μήνες, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει εκτεταμένο κύμα συλλήψεων με κατηγορίες κυρίως για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ. Οι ενέργειες αυτές εντάθηκαν μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού της κυβέρνησής τους Άχμεντ Γαλέμπ αλ Ράουι και υπουργών του, σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Σανάα στα τέλη Αυγούστου.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει εκστρατεία συλλήψεων εργαζομένων σε υπηρεσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο επικεφαλής των Χούθι, Άμπντελ Μάλεκ αλ Χούθι, έχει κατηγορήσει διάφορες υπηρεσίες του ΟΗΕ, όπως το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και τη UNICEF, για κατασκοπεία.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, δηλώνοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι, προκαλώντας σημαντικές απώλειες.

Η Σαουδική Αραβία είχε επέμβει στρατιωτικά στην Υεμένη το 2015, ηγούμενη συμμαχίας αραβικών κρατών με στόχο την ανατροπή των Χούθι και την αποκατάσταση της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Από τον Απρίλιο του 2022 στη χώρα εφαρμόζεται μια εύθραυστη εκεχειρία, η οποία, αν και τυπικά έληξε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, στηρίζεται γενικά μέχρι σήμερα.

