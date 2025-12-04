Μπιλ Γκέιτς: Οι θάνατοι παιδιών θα αυξηθούν για πρώτη φορά αυτόν τον αιώνα μετά τις περικοπές βοήθειας

Περίπου 200.000 περισσότερα παιδιά πιθανόν θα πεθάνουν πριν από τα πέμπτα γενέθλιά τους φέτος σε σύγκριση με το 2024, η πρώτη αύξηση στην προλαμβανόμενη παιδική θνησιμότητα αυτόν τον αιώνα, μετά τις περικοπές στη διεθνή βοήθεια, ανακοίνωσε σήμερα το Ίδρυμα Γκέιτς.

Το 2024, περίπου 4,6 εκατομμύρια παιδιά πέθαναν προτού κλείσουν τα πέντε. Φέτος, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στα 4,8 εκατομμύρια, λέει το Gates Foundation. Οι θάνατοι παιδιών είχαν περίπου μειωθεί κατά 50% από το 2000. «Για δεκαετίες, ο κόσμος κατέγραφε σταθερή πρόοδο στο να σώζει ζωές παιδιών. Όμως τώρα, καθώς οι προκλήσεις αυξάνονται, αυτή η πρόοδος ανατρέπεται», επισήμανε ο Μπιλ Γκέιτς, πρόεδρος του ομώνυμου ιδρύματος, σε έναν πρόλογο στην ετήσια έκθεσή του Goalkeepers.

Οι περικοπές βοήθειας επεκτάθηκαν πέραν των ΗΠΑ

Η έκθεση καταγράφει την πρόοδο προς τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη με στόχο τη μείωση της φτώχειας και τη βελτίωση της υγείας. Συνήθως εκδίδεται τον Σεπτέμβριο, όμως καθυστέρησε φέτος λόγω της αβεβαιότητας για την παγκόσμια χρηματοδότηση της υγείας. Οι περικοπές στη διεθνή βοήθεια ξεκίνησαν με τις ΗΠΑ, στις αρχές του έτους, όμως έκτοτε έχουν επεκταθεί σε άλλους μεγάλους δωρητές, όπως η Βρετανία και η Γερμανία. Συνολικά, η διεθνής βοήθεια για την υγεία μειώθηκε κατά σχεδόν 27% φέτος σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με την έκθεση. Οι περικοπές αποτελούν σημαντικό λόγο για την ανατροπή της προόδου στο θέμα της παιδικής θνησιμότητας, τόνισε ο Γκέιτς, αν και άλλα θέματα, όπως το ότι χώρες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα χρέη και ευάλωτα υγειονομικά συστήματα, είναι επίσης παράγοντες. Νωρίτερα φέτος, ο Γκέιτς προειδοποίησε ότι οι περικοπές θα οδηγήσουν σε περισσότερους θανάτους παιδιών.

Εάν οι περικοπές καταστούν μόνιμες, αυτό θα μπορούσε να σημάνει μεταξύ 12 και 16 εκατομμύρια περισσότερους παιδικούς θανάτους έως το 2045, προσθέτει η έκθεση, ανάλογα με τα επίπεδα χρηματοδότησης.

Τα στοιχεία στην έκθεση βασίζονται σε μοντέλα από το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας του Πανεπιστημίου Washington.

Ο Γκέιτς προτρέπει τις κυβερνήσεις και τα άτομα να αυξήσουν ρυθμούς και να επικεντρωθούν σε καινοτόμα νέα εργαλεία όπως και αποδεδειγμένες λύσεις, όπως τον εμβολιασμό και την επένδυση στην πρωτοβάθμια υγεία, προκειμένου να ενισχύσουν την υγεία των παιδιών.

