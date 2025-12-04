FT: Το Κίεβο κατηγορεί τους Αμερικανούς ότι έθεσαν στη Μόσχα ζητήματα που η Ουκρανία δεν συζητά

Ουκρανοί αξιωματούχοι κατηγορούν τους Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα ότι έθεσαν στο τραπέζι θέματα που η Ουκρανία έχει ρητά αρνηθεί να συζητήσει, αναφέρουν οι Financial Times.

H Μόσχα επιμένει σε απαιτήσεις όπως η εγκατάλειψη της πορείας προς το ΝΑΤΟ, η συρρίκνωση του ουκρανικού στρατού και η παράδοση του εναπομείναντος τμήματος του Ντονέτσκ, ζητήματα που αποτελούν βασικό εμπόδιο σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντηθούν την Πέμπτη με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, Αντρίι Γκνάτοφ, για να συνεχίσουν τις συνομιλίες, αφού ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε μια ειρηνευτική πρόταση που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ και επανέλαβε τις απειλές του ότι θα καταλάβει περισσότερα ουκρανικά εδάφη.

Ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η συνάντηση της Πέμπτης αποτελεί «ενημέρωση από τους Αμερικανούς» και όχι «διαπραγμάτευση… όταν επιστρέψουν στο Κίεβο θα έχουμε συνάντηση της ουκρανικής αντιπροσωπείας και θα δούμε τι ακολουθεί».

Οι συνομιλίες στο Μαϊάμι πραγματοποιούνται μετά τις δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων ότι «δεν υπήρξε κανένας συμβιβασμός» στην πρόταση που παρουσίασε η αμερικανική πλευρά κατά τη διάρκεια πεντάωρης συνάντησης με τον Πούτιν την Τρίτη.

Μέχρι στιγμής ο Πούτιν έχει απορρίψει όλες τις ειρηνευτικές προτάσεις και παραμένει στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του, που το Κίεβο και Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποίησαν ότι θα ισοδυναμούσαν με ουκρανική συνθηκολόγηση.

Έχει επίσης εντείνει τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στα ανατολικά. Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανέφερε την Πέμπτη ότι δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στις περιοχές Οδησσού, Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόβσκ έμειναν χωρίς ρεύμα εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων στο δίκτυο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι οι συνομιλίες προχωρούν «αρκετά αποτελεσματικά», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έγιναν πρόσφατα στη Γενεύη και τη Φλόριντα.

«Η Ουκρανία ακούστηκε και η Ουκρανία εισακούστηκε», είπε. «Μια αξιοπρεπής ειρήνη είναι δυνατή μόνο αν ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ουκρανίας».

Ο Πούτιν, που επισκέφθηκε την Ινδία την Πέμπτη, απέρριψε μεγάλο μέρος του τελευταίου ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, όπως μετέδωσε το Tass από συνέντευξή του στο India Today. Είπε ότι οι συνομιλίες στη Μόσχα κράτησαν τόσο πολύ επειδή έπρεπε να εξεταστούν όλα τα σημεία της πρότασης.

Ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων που καταρτίστηκε από τις ΗΠΑ σε συνεργασία με Ρώσους αξιωματούχους τον προηγούμενο μήνα επικρίθηκε από το Κίεβο και Ευρωπαίους αξιωματούχους ως «φιλορωσικό» και στη συνέχεια μειώθηκε σε 19 σημεία στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι ορισμένους όρους θα μπορούσε να τους δεχθεί, ενώ άλλους «δεν μπορούμε να τους δεχθούμε», σύμφωνα με το Tass.

Ωστόσο, δείχνοντας μικρή διάθεση για συμφωνία σύντομα, ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα καταλάβει περισσότερα ουκρανικά εδάφη με οποιονδήποτε τρόπο.

«Εκεί καταλήγει το θέμα. Ή απελευθερώνουμε αυτά τα εδάφη με τα όπλα, ή τα ουκρανικά στρατεύματα εγκαταλείπουν αυτά τα εδάφη και σταματούν τον πόλεμο εκεί», είπε ο Πούτιν.



Ο Πούτιν είπε ότι η αμερικανική πλευρά χώρισε το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων σε τέσσερα πακέτα, προτείνοντας να συζητηθεί το καθένα ξεχωριστά.





Πηγή: skai.gr

