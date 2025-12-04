Πούτιν: Η Μόσχα διαφωνεί με σημεία του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα διαφωνεί με σημεία του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκαν σχεδόν πέντε ώρες στο Κρεμλίνο για να εξεταστεί «σημείο προς σημείο» το τροποποιημένο κείμενο που, όπως είπε, είδε για πρώτη φορά στις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους.

«Κάποιες φορές είπαμε ότι ναι, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά σε άλλα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε», είπε ο Πούτιν.

Στη συνέντευξή του στο India Today, ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα δεν είχε δει την τροποποιημένη εκδοχή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου πριν από τη συνάντησή του με τον Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Γι’ αυτό έπρεπε να εξετάσουμε κάθε σημείο, γι’ αυτό κράτησε τόσο πολύ», είπε ο Πούτιν.

Επανέλαβε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, ακόμη και από τα τμήματα που εξακολουθούν να ελέγχουν. Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλέον περίπου το 85% του Ντονμπάς.

«Ή θα πάρουμε πίσω αυτά τα εδάφη με τη δύναμη των όπλων, ή τελικά τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποσυρθούν…»

Στη συνέντευξή του στο India Today, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε το αφήγημά του ότι «η Ρωσία δεν ξεκίνησε τον πόλεμο», ρίχνοντας την ευθύνη στη Δύση για την ώθηση της Ουκρανίας στη σύγκρουση και δηλώνοντας πως η Μόσχα θα «απελευθερώσει πλήρως» το Ντονμπάς. Υπερασπίστηκε την προσάρτηση της Κριμαίας ως «πράξη προστασίας του ρωσικού λαού», επιτέθηκε στο ΝΑΤΟ και την G7 και χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «ειλικρινή».

Μιλώντας για το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία δεν ξεκίνησε τη σύγκρουση και κατηγόρησε τη Δύση ότι ώθησε την Ουκρανία σε πόλεμο. Πρόσθεσε ότι οι ρωσόφωνοι πολίτες στο Ντονμπάς υπέστησαν διώξεις και τόνισε τους «βαθιούς δεσμούς» της Ρωσίας με το Κίεβο, υπογραμμίζοντας ότι η Μόσχα θα «απελευθερώσει πλήρως» το Ντονμπάς.

Για την Κριμαία

Η Ρωσία «δεν προχώρησε σε προσάρτηση της Κριμαίας», αλλά «βοήθησε τους κατοίκους της χερσονήσου που δεν ήθελαν να ζήσουν υπό συνθήκες πραξικοπήματος με άγνωστες συνέπειες», δήλωσε ο Πούτιν στην ίδια συνέντευξή.

«Δεν προσαρτήσαμε την Κριμαία. Θέλω να το τονίσω αυτό. Απλώς βοηθήσαμε ανθρώπους που δεν ήθελαν να συνδέσουν τη ζωή και την τύχη τους με εκείνους που πραγματοποίησαν το πραξικόπημα στην Ουκρανία», είπε.

Σύμφωνα με τον Ρώσο ηγέτη, οι κάτοικοι της Κριμαίας είχαν αποδεχθεί το γεγονός ότι βρέθηκαν εντός της ανεξάρτητης Ουκρανίας μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, αλλά δεν δέχονταν να ζήσουν «σε μια χώρα όπου γίνονται πραξικοπήματα με άγνωστες συνέπειες».

«Υπήρχε απειλή όχι απλώς πίεσης, αλλά άμεσης καταστολής κατά των κατοίκων της Κριμαίας και η Ρωσία παρενέβη για να τους βοηθήσει. Πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς; Όποιος πιστεύει ότι θα ενεργούσαμε διαφορετικά, κάνει μεγάλο λάθος. Πάντα θα υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας και τον λαό μας», τόνισε ο Πούτιν.

Για το ΝΑΤΟ και την ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας

Ο Πούτιν είπε ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί απειλή τόσο για την Ευρώπη όσο και για τη Ρωσία, υπονομεύοντας την ασφάλεια της χώρας του και λειτουργώντας ως στρατιωτική συμμαχία εναντίον της. Τόνισε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραμείνει ουδέτερη, ενώ η Ρωσία «θα συνεχίσει να προστατεύει τα συμφέροντά της».

Για τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ

Σε ερώτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να φέρει ειρήνη, ο Πούτιν απάντησε: «Είμαι απολύτως βέβαιος πως είναι ειλικρινής στην πρόθεσή του να φέρει ειρήνη στην Ουκρανία και να σώσει ζωές. Αλλά υπάρχουν και οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα στο παιχνίδι.»

Αναφερόμενος στη συνάντησή τους στην Αλάσκα, είπε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε ειλικρινείς προθέσεις. Είμαι βέβαιος πως οι προσπάθειές του για ειρήνη είναι πραγματικές.»

Για την G7 και τις δυτικές οικονομίες

Ο Πούτιν επιτέθηκε στις οικονομίες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, λέγοντας ότι μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται μπροστά σε ύφεση και αμφισβήτησε τη σημασία της G7, την ώρα που χώρες όπως η Ινδία καταλαμβάνουν την τρίτη θέση παγκοσμίως σε οικονομική ισχύ.

Είπε ότι η επιρροή της G7 βρίσκεται σε παρακμή, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος έχει πάψει να συμμετάσχει στη G8 εδώ και χρόνια, και χαρακτήρισε τις σημερινές ενέργειες της ομάδας «αποκρουστικές».

Για τις μυστικές υπηρεσίες

Ο Πούτιν σημείωσε ότι στον κόσμο υπάρχουν αρκετές πανίσχυρες υπηρεσίες πληροφοριών, όπως η CIA, οι ρωσικές υπηρεσίες και η Μοσάντ. Πρόσθεσε ότι «είναι καλύτερο να μην αποκαλύπτεται υπερβολική πληροφόρηση για να μην υπάρξουν παρερμηνείες», αλλά είπε πως είναι ικανοποιημένος με την εξέλιξη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.



