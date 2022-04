Παγκόσμια κατακραυγή προκαλούν οι εικόνες φρίκης που έρχονται από την μαρτυρική πόλη Μπούκα στην Ουκρανία

Σε μια από τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, μια γυναίκα που φορά σκούρο μπλε μπουφάν και τα βαμμένα κόκκινα νύχια γυναίκα κείτεται νεκρή στο έδαφος.

Η Ουκρανή δημοσιογράφος Κατερνία Σεργκάτσκοβα, αρχισυντάκτρια του Zaborona Media αποκάλυψε ότι το χέρι ανήκει σε μια γυναίκα ονόματι Ιρίνα, που σπούδαζε μακιγιέζ κι έκανε όνειρα για τη ζωή της. Η Σεργκάτσκοβα ανήρτησε μάλιστα φωτογραφία μια φωτογραφία της νεαρής γυναίκας πριν τη ρωσική εισβολή και δίπλα το άψυχο χέρι της.



«Αυτή είναι η Ιρίνα προτού έλθει η Ρωσία στη χώρα μας. Σπούδαζε μακιγιέζ κι είχε σχέδια για τη ζωή της. Ζούσε στη Μπούκα. Αυτό είναι το χέρι της με το μανικιούρ στη φρικτή φωτογραφία που έχετε δει πολλοί. Οι Ρώσοι σκότωσαν την Ιρίνα και εκατοντάδες άλλους σαν κι αυτήν “απλώς και μόνον επειδή ήταν Ουκρανοί”», έγραψε στο Twitter.

This is Iryna before #Russia came to our land. She was learning makeup and had plans. She lived in Bucha.

This is her hand with manicure on the graphic photo that many of you have seen. Russians killed Iryna and hundreds of humans like her. Just because they were Ukrainians. pic.twitter.com/CSMJsdK9NZ