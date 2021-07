Ήταν λογικό, μετά και τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος της πριγκίπισσας Νταϊάνα, καθώς τα δύο αδέλφια Ουίλαμ και Χάρι είχαν προγραμματίσει από το 2017, μετά και την τεταμένη ατμόσφαιρα που υπήρχε μεταξύ τους, όλα τα φώτα να πέσουν πάνω τους.

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που εθεάθησαν δημόσια μετά την σύντομη κουβέντα τους στην κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου, τον περασμένο Απρίλιο. Ενώ βασιλικές πηγές συνεχίζουν να αναφέρουν ότι οι σχέσεις τους έχουν «πληγεί στον υπέρτατο βαθμό».

Έτσι, η εφημερίδα ‘Mirror’ επέλεξε να κάνει μια μικρή έρευνα, ανάμεσα στους αναγνώστες της, για να δει τον παλμό της κοινωνίας όσον αφορά την πιθανότητα οι δύο να καταφέρουν να φτιάξουν τις σχέσεις τους, μετά και το πιο πάνω γεγονός.

Με την πλειονότητα να δείχνει θετική σε μια τέτοια εξέλιξη (αριθμός συμμετεχόντων ήταν 10,293), όμως ταυτόχρονα το 43% πιστεύει ότι οι σχέσεις τους δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες. Με 23% να πιστεύει ότι τα αδέλφια μπορούν να τις φτιάξουν, ενώ το 29% πιστεύει ότι δεν μπορούν.

Από την άλλη κατά την διάρκεια των αποκαλυπτηρίων του αγάλματος της μητέρας τους, σε ένα από τα άρθρα της Ingrid Seward «Το άγαλμα της Diana, ήταν η τέλεια περίσταση για να έρθουν κοντά τα δύο αδέλφια για να ξανακολήσουν τα κομμάτια τους», ένας αναγνώστης είχε επισημάνει «Ο Harry έδειχνε να μην νιώθει άνετα, γι’ αυτό και έπαιζε με την βέρα του και συνέχιζε να γελά και να κάνει αστεία. Εγώ δεν είδα να ανταλλάζουν ματιές τα αγόρια».

Με έναν άλλον, να αντιτίθεται, λέγοντας «Είναι και οι δύο πολύ όμορφοι, και η μητέρα τους θα ήταν πολύ περήφανη για αυτούς. Όλες οι οικογένειες έχουν τις διαφωνίες τους, αλλά το αίμα νερό δεν γίνεται».

Ενώ από την άλλη, σε ένα άλλο κείμενο με τίτλο «Harry and William's 10-minute chat before reunion - followed by one polite drink» (Η δεκάλεπτη κουβέντα μεταξύ των δύο αδελφών πριν την τελετή – ακολουθούμενη από ένα ευγενικό ποτό), ένας αναγνώστης σχολίασε «Όλα έδειχναν ότι ο Harry πήγε προς την άλλη πλευρά για να κάνει χειραψία ή να αγκαλιάσει τον William, και αυτός του γύρισε την πλάτη. Καλά έκανε».

Σε άλλα δεδομένα, η εφημερίδα ακόμη, ρώτησε τους αναγνώστες της αν είναι ευχαριστημένοι με αυτή την επανένωση, με το 45% να αποκαλύπτει ότι όντως ήταν μια ωραία συνάντηση ενώ το 40% δήλωσε ότι ήταν χαρούμενοι αλλά φαινόταν η πληγωμένη τους σχέση. Ενώ ένας αναγνώστης τόνισε, «Ήταν ωραία που είδαμε χαρούμενα τα αδέλφια, η μητέρα τους θα ήταν πολύ υπερήφανη και για τους δύο. Έχουν σίγουρα κληρονομήσει το περισσότερο από το πνεύμα γενναιοδωρίας της Diana».

Το μόνο σίγουρο, όποια και αν είναι η αλήθεια, δεν θα αργήσει να φανερωθεί, όπως έγινε και πολλές φορές στο παρελθόν.

Πηγή: Must