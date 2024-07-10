Το ταξίδι του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα, στο πλαίσιο της αυτοαποκαλούμενης «ειρηνευτικής αποστολής του» ήταν πολιτικό λάθος, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Το ταξίδι του Όρμπαν, λίγες ημέρες αφότου η Ουγγαρία ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδήγησε στην απώλεια της εμπιστοσύνης των άλλων χωρών μελών απέναντι στη Βουδαπέστη, υποστήριξε ο Μισέλ. «Ήταν ένα πολιτικό λάθος», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Μισέλ βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Οι χώρες μέλη αντέδρασαν με μεγάλη σαφήνεια (…) ξεκαθαρίζοντας ότι δόθηκε μια σοβαρή προειδοποίηση στην ουγγρική προεδρία. Αυτός ο τρόπος εργασίας δεν είναι αποδεκτός», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.