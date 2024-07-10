Το ταξίδι του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα, στο πλαίσιο της αυτοαποκαλούμενης «ειρηνευτικής αποστολής του» ήταν πολιτικό λάθος, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.
Το ταξίδι του Όρμπαν, λίγες ημέρες αφότου η Ουγγαρία ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδήγησε στην απώλεια της εμπιστοσύνης των άλλων χωρών μελών απέναντι στη Βουδαπέστη, υποστήριξε ο Μισέλ. «Ήταν ένα πολιτικό λάθος», είπε στους δημοσιογράφους.
Ο Μισέλ βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
«Οι χώρες μέλη αντέδρασαν με μεγάλη σαφήνεια (…) ξεκαθαρίζοντας ότι δόθηκε μια σοβαρή προειδοποίηση στην ουγγρική προεδρία. Αυτός ο τρόπος εργασίας δεν είναι αποδεκτός», πρόσθεσε.
- Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: «Μη αναστρέψιμη» η πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη - Τι αναφέρεται στο προσχέδιο του κοινού ανακοινωθέντος
- «Σε αγαπάω, αλλά…»: Ο -ένθερμος δημοκρατικός- Τζορτζ Κλούνεϊ καλεί τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί
- Ντουμπάι: Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες για την Ιρλανδή αεροσυνοδό που κινδύνευε με φυλάκιση αφότου ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.