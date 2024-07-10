DW: Ποιος θα είναι ο νέος πρωθυπουργός στη Γαλλία;

Είναι το μέγα ερώτημα τις ώρες αυτές στη Γαλλία, τρεις μέρες μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών. Η Αριστερά μαζί με τα τέσσερα κόμματα του Νέου Αριστερού Μετώπου (NFP ) που κέρδισαν την πρωτιά σε έδρες (11+182=193), συσκέπτονται νύχτα μέρα για να βρουν το κατάλληλο άτομο. Δύσκολη δουλειά αφού η ηγεμονία των Ανυπότακτων άρχισε να αμφισβητείται μετά την αποχώρηση μελών που ήρθαν σε σύγκρουση με τον Ζαν Λυκ Μελανσόν ενώ παράλληλα ανέβηκαν οι Σοσιαλιστές που διπλασίασαν τις έδρες τους σε σχέση με το 2022 και βρίσκονται σε πλήρη ανταγωνισμό με τους Ανυπότακτους.



Ο χρόνος πιέζει. Ο πρόεδρος Μακρόν έφυγε για την Αμερική προσκεκλημένος για τα 75 χρόνια του ΝΑΤΟ και δεν μοιάζει να βιάζεται. Δήλωσε μάλιστα πριν φύγει ότι θα περιμένει «τη διάρθρωση της νέας Βουλής πριν ορίσει πρωθυπουργό». Εντωμεταξύ έντονες είναι οι ζυμώσεις και στον κυβερνητικό συνασπισμό του κέντρου με μερίδα των Ρεπουμπλικάνων της δεξιάς, οι οποίοι άρχισαν να ονειρεύονται τη δημιουργία ενός νέου κεντροδεξιού μπλοκ με κοντά 220 έδρες, ισχυρότερου επομένως από αυτό της Αριστεράς.

Η σιωπή του προέδρου σχετικά με την ανακοίνωση του ονόματος του πρωθυπουργούέχει πάντως αρχίσει να ερεθίζει τα πνεύματα με υποψίες ότι καθυστερεί εσκεμμένα αποφεύγοντας τον διορισμό από το μπλοκ της Αριστεράς που κέρδισε, όπως επιτάσσει το. Η ένταση έχει μάλιστα αυξηθεί ύστερα από την κυκλοφορία φημών για μυστικά γεύματα και συναντήσεις «Μακρονικών» με την Μαρίν Λεπέν που δεν επιβεβαιώνει πάντως το Ελιζέ. Αντίθετα όμως ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ το επιβεβαίωσε χθες όσον αφορά τον ίδιο δικαιολογούμενος ότι η Μαρίν Λεπέν «έχει το 33% της προτίμησης του λαού» και για τον ίδιον ήταν ευκαιρία «να επιβεβαιώσει τις βασικές διάφορές με τις δικές του απόψεις».Τέλος, με χθεσινή δήλωση της Εισαγγελίας Παρισίων, ηβρίσκεται εκ νέου στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης για «παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας της το 2022», πρόκειται για ένα ποσό που ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ για την ενοικίαση 12 λεωφορείων για την καμπάνια. Παράλληλα να υπενθυμίσουμε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου έχει κληθεί μαζί με 24 μέλη του (πρώην) κόμματός της, να απολογηθεί «για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων» κατά την ευρωπαϊκή θητεία τους από το 2004 έως το 2016.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.