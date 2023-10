Μπλίνκεν: Το Ισραήλ έχει την υποχρέωση στην αυτοάμυνα Κόσμος 14:27, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επανέλαβε τη στήριξη της χώρας του στο Ισραήλ και την ενίσχυση με περισσότερα όπλα που θα λάβει