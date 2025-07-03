Περισσότερες από 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα και αύριο (3-4 Ιουλίου), επηρεάζοντας σχεδόν 300.000 επιβάτες, λόγω της απεργίας των Γάλλων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ανακοίνωσε το λόμπι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας Airlines for Europe.

Σήμερα, ακυρώθηκαν 933 λόγω της απεργίας, παραμονή της έναρξης των σχολικών διακοπών στη Γαλλία, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ποσοστό συμμετοχής στην απεργία ανήλθε στο 26,2% με 272 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να συμμετέχουν στην απεργία από το σύνολο των 1.000 εργαζομένων.

«Οι Airlines for Europe (A4E) καταδικάζουν έντονα την απεργία των Γάλλων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας (ATC) που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο», υπογραμμίζει η ανακοίνωση. «Δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη είδαν να ακυρώνονται οι καλοκαιρινές τους αποδράσεις, καθώς οι Γάλλοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας απεργούν κατά τη διάρκεια του Grand Départ, μιας από τις περιόδους με μεγάλη κινητικότητα λόγω των καλοκαιρινών ταξιδιών», πρόσθεσε.

Τα αεροδρόμια στο νότιο μισό της χώρας επηρεάζονται περισσότερο από την απεργία, η οποία γίνεται από τους εργαζομένους με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και περισσότερο προσωπικό.

Στην περιοχή του Παρισιού, αυτές οι ακυρώσεις επηρεάζουν το ένα τέταρτο των πτήσεων που αναχωρούν ή φτάνουν στο Σαρλ ντε Γκολ και το Ορλί.

Αύριο Παρασκευή, η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο τεταμένη στα αεροδρόμια του Παρισιού και στο Μποβέ, καθώς η DGAC (Γαλλική Αρχή Αερομεταφορών) διέταξε μείωση κατά 40% του αριθμού των πτήσεων.

Την Τετάρτη, ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό απέκλεισε το ενδεχόμενο να υποχωρήσει στα αιτήματα που προβάλλουν τα συνδικάτα.

Πηγή: skai.gr

