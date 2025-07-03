Αυστρία: Πρώτη απέλαση καταδικασμένου εγκληματία στη Συρία

Οι αυστριακές αρχές απέλασαν την Πέμπτη στη Συρία έναν καταδικασμένο εγκληματία. Πρόκειται για την πρώτη απέλαση από κράτος μέλος της ΕΕ μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο.

«Η απέλαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα αποτελεί μέρος μιας σκληρής και επομένως δίκαιης πολιτικής ασύλου», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Γκέρχαρντ Κάρνερ, τονίζοντας πως «θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, απομάκρυνσης καταδικασμένων εγκληματιών από τη χώρα, με σκληρή δουλειά και αποφασιστικότητα, ακόμη και στην περίπτωση της Συρίας».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Αυστρίας, πρόκειται για την πρώτη ανάλογη απέλαση εδώ και περίπου 15 χρόνια.

Ο 32χρονος άνδρας είχε λάβει άσυλο στην Αυστρία το 2014, αλλά έχασε το καθεστώς του πρόσφυγα το 2019 λόγω του ποινικού του μητρώου.

Οι αυστριακές και συριακές αρχές συμφώνησαν την απέλαση την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο η διαδικασία καθυστέρησε εξαιτίας του κλεισίματος του εναέριου χώρου στο περιθώριο της σύγκρουσης Ιράν-Ισραήλ.

Η Αυστρία, που φιλοξενεί σχεδόν 100.000 Σύρους, είχε «βάλει στον πάγο» από τον Δεκέμβριο όλες τις αιτήσεις ασύλου Σύρων μετά την πτώση του Άσαντ.

Η νέα συντηρητική κυβέρνηση επιδιώκει να επεκτείνει την αυστηρή πολιτική και σε άλλες εθνικότητες, αναστέλλοντας, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης.

Τον Απρίλιο, ο Κάρνερ επισκέφτηκε τη Συρία μαζί με τη Γερμανίδα ομόλογό του Νάνσι Φέζερ για συζητήσεις σχετικά με τις επιστροφές και τις απελάσεις.

Παράλληλα, ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε πως επιδιώκει άμεσες συνομιλίες με το καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, με στόχο την απέλαση Αφγανών εγκληματιών από τη Γερμανία.

Πηγή: skai.gr

