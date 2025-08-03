Σε μία προκλητική κίνηση, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάν Μπεν Γκβιρ, ηγήθηκε σήμερα το πρωί δημόσιας εβραϊκής προσευχής στην Πλατεία των Τζαμιών, στο τέμενος αλ- Ακσά, τρίτο ιερότερο τόπο του Ισλάμ, στην προσαρτημένη Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Από εκεί, κάλεσε την κυβέρνησή του να «καταλάβει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, να κηρύξει κυριαρχία σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, να εξαλείψει κάθε μέλος της Χαμάς και να ενθαρρύνει την εθελοντική μετανάστευση».

Israel's far-right national security minister Itamar Ben Gvir on Sunday stormed Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, where he called on his government to "occupy the entire Gaza Strip, declare sovereignty over the entire Gaza Strip, eliminate every Hamas operative, and encourage… pic.twitter.com/s8y4epeJTh — KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) August 3, 2025

Από την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ κατά τον Πόλεμο των Εξι Ημερών το 1967, το καθεστώς ορίζει ότι οι μη μουσουλμάνοι (δηλαδή οι Ισραηλινοί) μπορούν να μεταβαίνουν στην Πλατεία των Τζαμιών σε συγκεκριμένες ώρες και χωρίς να προσεύχονται, καθώς για τους Εβραίους πρόκειται για το Ορος του Ναού και είναι ο ιερότερος τόπος του ιουδαϊσμού.

Όμως οι κανόνες αυτοί παραβιάζονται όλο και συχνότερα από όλο και περισσότερους Ισραηλινούς εθνικιστές, με επικεφαλής τον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Έντονες αντιδράσεις από Τουρκία και Ιορδανία

Η Τουρκία καταδίκασε την επίσκεψη του ακροδεξιού ισραηλινού υπουργού στην Πλατεία των Τζαμιών.

«Καταδικάζουμε με δριμύτητα την έλευση στο τέμενος Αλ-Ακσα ορισμένων ισραηλινών υπουργών, υπό την προστασία της ισραηλινής αστυνομίας και συνοδευόμενων από ισραηλινούς εποίκους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η ασφάλεια του τεμένους Αλ-Ακσα και η διαφύλαξη της ιερής υπόστασης της Ιερουσαλήμ δεν αποτελούν μόνο τοπικές προτεραιότητες, αλλά και θεμελιώδη υποχρέωση στο όνομα της συλλογικής συνείδησης της ανθρωπότητας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η Ιορδανία, τοποτηρητής των ιερών τόπων του ισλάμ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ καταδίκασε «τις πρακτικές αυτού του εξτρεμιστή υπουργού», οι οποίες «δεν θέτουν σε αμφισβήτηση το γεγονός ότι η Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι μία κατεχόμενη πόλη».

Πηγή: skai.gr

