Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου, στη sold out συναυλία των Οasis στο στάδιο του Γουέμπλεϊ, στο Λονδίνο.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών φέρεται να έπεσε από την άνω κερκίδα του σταδίου, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, χάνοντας τη ζωή του.

Man dies after falling at Oasis Wembley Stadium concert https://t.co/X3V3JJA1Ja pic.twitter.com/TzjyT5R5U3 — The Independent (@Independent) August 3, 2025

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, οι αστυνομικοί που βρίσκονταν σε υπηρεσία στο στάδιο, μαζί με διασώστες και το ιατρικό προσωπικό του χώρου, έσπευσαν στο σημείο, βρίσκοντας νεκρό τον άτυχο άνδρα, με τραύματα συμβατά με πτώση από μεγάλο ύψος.

BREAKING: A man has died after falling at Wembley Stadium during last night's Oasis concert, according to the Metropolitan Police.



Read more ➡️ https://t.co/lfKqscn3Ow



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/AzMSQXJOUI — Sky News (@SkyNews) August 3, 2025

Τα αίτια της τραγωδίας ερευνώνται.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία καλεί για πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, οι οποίοι εν γνώσει τους ή εν αγνοία τους τράβηξαν βίντεο με κινητό τηλέφωνο.

Η ανακοίνωση του συγκροτήματος

Σε ανακοίνωσή τους, οι OASIS, Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ, δήλωσαν ότι είναι «σοκαρισμένοι και λυπημένοι» στο άκουσμα του θανάτου ενός θαυμαστή.

«Οι Oasis θα ήθελαν να εκφράσουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του θύματος» πρόσθεσαν.

Πηγή: skai.gr

