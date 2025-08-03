Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκ σε συναυλία των OASIS: Νεκρός θεατής, έπεσε από το πάνω διάζωμα του Γουέμπλεϊ - Βίντεο

Τραγωδία μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες κόσμο - Οι αστυνομικοί και οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο, βρίσκοντας νεκρό τον άτυχο άνδρα 

oasis

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου, στη sold out συναυλία των Οasis στο στάδιο του Γουέμπλεϊ, στο Λονδίνο. 

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών φέρεται να έπεσε από την άνω κερκίδα του σταδίου, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, χάνοντας τη ζωή του.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, οι αστυνομικοί που βρίσκονταν σε υπηρεσία στο στάδιο, μαζί με διασώστες και το ιατρικό προσωπικό του χώρου, έσπευσαν στο σημείο, βρίσκοντας νεκρό τον άτυχο άνδρα, με τραύματα συμβατά με πτώση από μεγάλο ύψος.

Τα αίτια της τραγωδίας ερευνώνται.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία καλεί για πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, οι οποίοι εν γνώσει τους ή εν αγνοία τους τράβηξαν βίντεο με κινητό τηλέφωνο. 

Η ανακοίνωση του συγκροτήματος

Σε ανακοίνωσή τους, οι OASIS, Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ, δήλωσαν ότι είναι «σοκαρισμένοι και λυπημένοι» στο άκουσμα του θανάτου ενός θαυμαστή.

«Οι Oasis θα ήθελαν να εκφράσουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του θύματος» πρόσθεσαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Oasis Λονδίνο συναυλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark