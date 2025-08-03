Υεμένη: Τουλάχιστον 54 μετανάστες νεκροί μετά το ναυάγιο του σκάφους που τους μετέφερε

Τουλάχιστον 54 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ανοικτά των ακτών της Υεμένης μετά τη βύθιση του σκάφους που τους μετέφερε εξαιτίας των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Νωρίτερα, πηγές των αρχών ασφαλείας της Υεμένης είχαν ανακοινώσει ότι υπάρχουν 27 εξακριβωμένοι νεκροί από το ναυάγιο, ενώ συνεχίζονταν οι έρευνες για μεγάλο αριθμό αγνοουμένων.

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 150 άτομα, κατευθυνόταν προς τις ακτές της επαρχίας Αμπιάν της Υεμένης και, σύμφωνα με τις αρχές της Υεμένης, πολλοί από τους μετανάστες είναι αιθιοπικής υπηκοότητας.

Παρά τον πόλεμο που μαίνεται στην Υεμένη από το 2014, κύματα μεταναστών συνεχίζουν να φθάνουν στη χώρα προερχόμενων κυρίως από την Αιθιοπία.

Οι μετανάστες διασχίζουν το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντάμπ που χωρίζει το Τζιμπουτί από την Υεμένη, σημαντικό δίαυλο για το διεθνές εμπόριο, αλλά και για τη μετανάστευση και τη διακίνηση ανθρώπων.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), «δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Υεμένη, ενώ υφίστανται κακομεταχείριση και εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους».

Περί τους 60.900 μετανάστες έφθασαν στην Υεμένη το 2024, σύμφωνα με τον ΔΟΜ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

