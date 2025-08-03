Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα - απαντώντας στο αίτημα του Ισραηλινού πρωθυπουργού - ότι δε θα επιτρέψει την πρόσβαση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στους ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα, παρά μόνο αν ανοιχθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε ανακοίνωσή της η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δηλώνει: «Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ είναι έτοιμες να ανταποκριθούν και να δεχθούν κάθε αίτημα του Ερυθρού Σταυρού για παράδοση τροφής και φαρμάκων στους κρατούμενους εχθρούς».

«Για το αποδεχθούμε αυτό, ζητούμε να ανοιχθούν κατά κανονικό και μόνιμο τρόπο ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την διέλευση τροφίμων και φαρμάκων προς όλο τον λαό μας σε όλες τις ζώνες της λωρίδας της Γάζας».

Μετά το τα τελευταίο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, με το σκελετωμένο Ισραηλινό όμηρο να σκάβει τον τάφο του, μέσα σε τούνελ στη Γάζα, ο Νετανιάχου ζήτησε τη μεσολάβηση του περιφερειακού επικεφαλής του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, Ζυλιέν Λερισό, για την παροχή τροφίμων και ιατρικής περίθαλψης στους ομήρους που κρατούνται στον θύλακα.

«Οι όμηροι τρώνε ό,τι και ο πληθυσμός της Γάζας»

Η Χαμάς θέτει ως άλλο όρο «την παύση κάθε εχθρικής εναέριας δραστηριότητας, υπό οποιαδήποτε μορφή, τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία τα πακέτα θα παραδίδονται στους κρατούμενους».

Οι ισραηλινοί όμηροι «τρώνε» όπως ο πληθυσμός της Γάζας και «δεν θα έχουν προνομιακή μεταχείριση», δηλώνει η Χαμάς.

«Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ δεν στερούν σκοπίμως την τροφή από τους κρατούμενους, αλλά (και) αυτοί τρώνε ό,τι τρώνε οι μαχητές μας και ολόκληρος ο λαός μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι όμηροι «δεν θα τύχουν προνομιακής μεταχείρισης όσο θα συνεχίζεται ο αποκλεισμός και η πολιτική της πείνας».

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ πριν από σχεδόν δύο χρόνια, η οργάνωση συνέλαβε 251 ομήρους. Από τους 49 ομήρους που, σύμφωνα με το Ισραήλ, εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, οι 27 πιστεύεται ότι είναι νεκροί.

Πηγή: skai.gr

