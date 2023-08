H «θυσία» της 9χρονης Anna Olivia Healey μπορεί να είναι το «κλειδί» για ένα νέο φάρμακο κατά του καρκίνου Κόσμος 17:43, 12.08.2023 linkedin

«Ήξερα ότι ήθελα να κάνω κάτι ξεχωριστό για εκείνο το μικρό κορίτσι», δήλωσε η Linda Malkas του City of Hope στην Καλιφόρνια, ενός κορυφαίου κέντρου έρευνας για τον καρκίνο