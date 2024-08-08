Μπανγκλαντές: Ορκίστηκε επικεφαλής της υπηρεσιακής κυβέρνησης ο Μουχάμαντ Γιουνούς

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης οικονομολόγος Μουχάμαντ Γιουνούς ορκίστηκε σήμερα το απόγευμα επικεφαλής της υπηρεσιακής κυβέρνησης του Μπανγκλαντές, τρεις ημέρες, αφού η πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα παραιτήθηκε και εγκατέλειψε τη χώρα, μετά τις βίαιες, αιματηρές διαδηλώσεις εναντίον της.

Ο 84χρονος Γιουνούς προτάθηκε για τον ρόλο αυτόν από τους φοιτητές που πρωτοστάτησαν στις διαδηλώσεις. Επέστρεψε στην Ντάκα το πρωί από το Παρίσι όπου υποβαλλόταν σε θεραπεία.

«Η χώρα έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα πανέμορφο έθνος», είπε ο Γιουνούς, εμφανώς συγκινημένος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο. «Θα ακολουθήσουμε όποιον δρόμο μας δείξουν οι φοιτητές μας», πρόσθεσε.

Ο Γιουνούς θα είναι ο «πρώτος σύμβουλος» της υπηρεσιακής κυβέρνησης που θα αναλάβει να οδηγήσει τη χώρα των 170 εκατομμυρίων κατοίκων σε νέες εκλογές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Prothom Alo, στο νέο κυβερνητικό σχήμα θα συμμετάσχουν και οι ηγέτες των φοιτητών, Ναχίντ Ισλάμ και Ασίφ Μαχμούντ, όχι όμως και στελέχη από τον Σύνδεσμο Αουάμι, το κόμμα της έκπτωτης πρωθυπουργού.

Το φοιτητικό κίνημα που ανέτρεψε τη Χασίνα ξεκίνησε ως μια διαμαρτυρία κατά των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα με το σύστημα των ποσοστώσεων. Οι διαδηλώσεις πυροδοτήθηκαν επίσης από τις κακές οικονομικές συνθήκες και την πολιτική καταστολή στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

