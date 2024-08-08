Η Κάμαλα Χάρις δεν συμφώνησε να συζητήσει την επιβολή εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ στη διάρκεια μιας συζήτησης με ακτιβιστές υπέρ των Παλαιστινίων που ωθούν για αλλαγές στην πολιτική των ΗΠΑ απέναντι τον σύμμαχό τους σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Γάζα, όπως δήλωσε σήμερα συνεργάτης της.

Η πολιτική ομάδα Uncommitted National Movement δήλωσε αργά χθες Τετάρτη πως η Χάρις, υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ το 2024, "μοιράστηκε τη συμπαράστασή της και εξέφρασε ανοικτή στάση για μια συνάντηση με τους ηγέτες της Uncommitted για να συζητήσουν ένα εμπάργκο όπλων" στη διάρκεια της επικοινωνίας που είχαν κατά την προεκλογική εκστρατεία της στο Ντιτρόιτ, είπε ο/η συνεργάτης.

Ο/η συνεργάτης, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε πως η Χάρις δεν εξέφρασε προθυμία να συζητήσει το ενδεχόμενο ενός εμπάργκο όπλων. Όμως εκπρόσωπος του επιτελείου της προεκλογικής εκστρατείας της δήλωσε πως η αντιπρόεδρος είπε σε μέλη της μουσουλμανικής και της παλαιστινιακής κοινότητας πως θα συνεχίσει να συζητά μαζί τους για τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς στη Γάζα, που σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους έχει σκοτώσει σχεδόν 40.000 ανθρώπους.

"@VP [Η αντιπρόεδρος] ήταν σαφής: θα διασφαλίζει πάντοτε ότι το Ισραήλ μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στο Ιράν και σε υποστηριζόμενες από το Ιράν τρομοκρατικές ομάδες. Δεν υποστηρίζει ένα εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ. Θα συνεχίσει να εργάζεται για την προστασία των αμάχων στη Γάζα και την υποστήριξη του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου", ανέφερε ο εθνικός σύμβουλος ασφαλείας, Φιλ Γκόρντον, σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Δύο από τους ιδρυτές της ομάδας Uncommitted, η Λάιλα Έλαμπεντ και ο Αμπάς Αλάουιεχ, δήλωσαν πως μίλησαν για λίγο με τη Χάρις και τον υποψήφιο αντιπρόεδρό της Τιμ Γουόλς, κυβερνήτη της Μινεσότα, σχετικά με τις ανησυχίες τους όσον αφορά την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ ενώ διεξάγει τον πόλεμό του στη Γάζα.

Ο Αλάουιεχ δήλωσε σήμερα ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Έλαμπεντ ζήτησαν συγκεκριμένα μια συνάντηση για να συζητήσουν το αίτημα για ένα εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, "και στις δύο περιπτώσεις, η αντιπρόεδρος Χάρις εξέφρασε μια ανοικτή στάση για τη συνέχεια".

Είπε πως έχει ενθαρρυνθεί από τις επαφές του με το γραφείο της Χάρις και πως "ελπίζουμε πως οι συνεχιζόμενες συζητήσεις θα εξακολουθήσουν να είναι αποδοτικές".

Ανθρωπιστική κρίση

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την επίθεσή του στον παλαιστινιακό θύλακα σε αντίποινα για μια επίθεση στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ από μαχητές της Χαμάς που σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και πήραν κάπου 250 ομήρους, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Η Uncommitted είναι μία πολιτική ομάδα που δημιουργήθηκε για να αντιταχθεί στην ένθερμη υποστήριξη του προέδρου Τζο Μπάιντεν στον πόλεμο του Ισραήλ, που έχει εκτοπίσει σχεδόν το 80% των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας και έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις τροφίμων.

Η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα έχει οδηγήσει σε εκκλήσεις προς την Ουάσινγκτον να θέσει όρους στη χορήγηση στρατιωτικής και άλλης βοήθειας ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, το οποίο έχει λάβει τη μεγαλύτερη εξωτερική βοήθεια που έχουν χορηγήσει οι ΗΠΑ από οποιαδήποτε άλλη χώρα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν τον Μάιο τη μεταφορά βομβών βάρους 2.000 και 500 λιβρών λόγω ανησυχίας για τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν στη Γάζα.

Το κίνημα Uncommitted συγκέντρωσε αρκετά μεγάλο αριθμό ψήφων σε αναμετρήσεις για την εκλογή προεδρικών αντιπροσώπων στο Μίσιγκαν, στη Μινεσότα και στη Χαβάη, και έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον 25 αντιπροσώπους. Ηγέτες του έχουν πει πως θέλουν να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στο Συνέδριο των Δημοκρατικών που θα πραγματοποιηθεί αυτό τον μήνα στο Σικάγο.

Σε μια υπενθύμιση του πόσο διχαστικό έχει γίνει το θέμα για τους Δημοκρατικούς, μία ομάδα διαδηλωτών υπέρ των Παλαιστινίων διέκοψαν για λίγο την ομιλία της Χάρις στο Ντιτρόιτ την Τετάρτη φωνάζοντας "Κάμαλα, Κάμαλα, δεν μπορείς να κρυφτείς, δεν θα ψηφίσουμε για τη γενοκτονία".

Σταμάτησε για μια στιγμή, λέγοντας πως πιστεύει στη δημοκρατία και στη σημασία που έχει κάθε φωνή και μετά πρόσθεσε: "Όμως μιλάω τώρα". Όταν τα συνθήματα συνεχίστηκαν, επανέλαβε, "Ξέρετε κάτι; Αν θέλετε να κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, πείτε το. Διαφορετικά, μιλάω".

Ο Τραμπ επέκρινε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις αποτυχίες της ισραηλινής ασφάλειας που επέτρεψαν στη Χαμάς να πραγματοποιήσει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και είπε πως θα εργαστεί ώστε να επιφέρει ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο.

