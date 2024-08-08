Οι αντάρτες των Χούθι θα απαντήσουν στην ισραηλινή επίθεση στη Χοντέιντα

Ο ηγέτης των ανταρτών Χούθι της Υεμένης επανέλαβε σήμερα τις απειλές περί «απάντησης» στην ισραηλινή επίθεση στο λιμάνι της Χοντέιντα, που ελέγχεται από την οργάνωσή του, τονίζοντας ότι είναι «αναπόφευκτη».

Η απάντηση στην επίθεση, στις 20 Ιουλίου, με στόχο εγκαταστάσεις στο λιμάνι αυτής της πόλης της Ερυθράς Θάλασσας «είναι αναπόφευκτη και θα δοθεί», είπε ο Άμπντελ Μάλεκ Αλ Χούθι στο διάγγελμα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση. Είχε προηγηθεί επίθεση των Χούθι με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Από το ισραηλινό πλήγμα στη Χοντέιντα σκοτώθηκαν 9 άνθρωποι στην Υεμένη και προκλήθηκαν ζημιές ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων στο λιμάνι, εκτός των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο.

Ο Άμπντελ Μάλεκ Αλ Χούθι είπε επίσης ότι η οργάνωσή του θα συντονίσει τις ενέργειές της με τα άλλα μέλη του «Άξονα της Αντίστασης», όπως αποκαλούνται το Ιράν και οι σύμμαχοί του στην περιοχή.

Υποστήριξε εξάλλου ότι «η μείωση των θαλασσίων μεταφορών είναι μια μεγάλη νίκη» της οργάνωσής του η οποία, όπως είπε, έχει πλήξει συνολικά 177 πλοία στη ζώνη της Ερυθράς Θάλασσας και τον Κόλπο του Άντεν. Από τον περασμένο Νοέμβριο οι Χούθι εξαπολύουν επιθέσεις, με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εναντίον εμπορικών πλοίων που λένε ότι συνδέονται με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

