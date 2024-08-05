Ινδία: Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα μετά τις ταραχές στο Μπαγκλαντές 

Εν μέσω των ταραχών που σημειώνονται στο Μπαγκλαντές, η ινδική Δύναμη Ασφάλειας των Συνόρων (BSF) κήρυξε κατάσταση «υψηλού συναγερμού» σε όλες τις μονάδες της κατά μήκος των, 4.096 χιλιομέτρων, συνόρων με τη γείτονα.

Η πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, παραιτήθηκε τη Δευτέρα και εγκατέλειψε τη χώρα, μετά τα πιο βίαια επεισόδια που έχει δει η χώρα της Νότιας Ασίας από την ίδρυσή της το 1947, στη διάρκεια των οποίων έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες διαδηλωτές. Η Σέιχ Χασίνα επιβιβάσθηκε σε στρατιωτικό ελικόπτερο το οποίο τη μετέφερε στην Ινδία.

Η BSF έδωσε εντολή σε όλους τους διοικητές να βρίσκονται «να αναπτύξουν άμεσα όλο το προσωπικό σε συνοριακή υπηρεσία», ανέφερε ένας ανώτερος αξιωματικός. Οι άδειες όλου του προσωπικού κατά μήκος των συνόρων με το Μπαγκλαντές ακυρώθηκαν τις τελευταίες ενώ όλες οι μονάδες καλούνται να είναι «σε πλήρη εγρήγορση», είπε.



In the view of law and order situation in Bangladesh, BSF issues high alert along the India-Bangladesh border. BSF DG has also reached Kolkata, said a senior BSF officer. pic.twitter.com/Ry0hj8rmGj — ANI (@ANI) August 5, 2024

Η BSF φρουρεί τα ανατολικά σύνορα της Ινδίας κατά μήκος πέντε ινδικών πολιτειών. Η Δυτική Βεγγάλη μοιράζεται συνολικά 2.217 χιλιόμετρα κοινών συνόρων με το Μπαγκλαντές, μαζί με την Tριπούρα (856 χιλιόμετρα), τη Μεγκαλάγια (443 χιλιόμετρα), το Ασάμ (262 χιλιόμετρα) και το Μιζοράμ (318 χιλιόμετρα).



Σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματικό της BSF, η ινδική δύναμη είναι συνεχώς σε επαφή με τη συνοριακή φρουρά του Μπαγκλαντές για την τρέχουσα κατάσταση. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι φυσιολογική στα σύνορα. Λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας στο Μπαγκλαντές, υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία στους Σταθμούς Ελέγχου (ICP) κατά μήκος των συνόρων Ινδίας-Μπανγκλαντές.

Λίγο μετά την αναχώρηση της Χασίνα από την πρωθυπουργική κατοικία με στρατιωτικό ελικόπτερο μαζί με την αδερφή της, ο αρχηγός του στρατού του Μπαγκάντές επιβεβαίωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα ότι η 76χρονη πολιτικός έφυγε από τη χώρα και ότι θα σχηματιστεί προσωρινή κυβέρνηση.

Τη Δευτέρα, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, ανέφερε η εφημερίδα Daily Star. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως την αναφορά.

Το Μπαγκλαντές κατακλύζεται από διαδηλώσεις και βία που ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, αφού φοιτητικές ομάδες απαίτησαν την κατάργηση ενός αμφιλεγόμενου συστήματος ποσοστώσεων στις κυβερνητικές θέσεις εργασίας.

Αυτό κλιμακώθηκε σε μια εκστρατεία για την επιδίωξη της ανατροπής της Χασίνα, η οποία κέρδισε για τέταρτη συνεχή θητεία τον Ιανουάριο σε εκλογές που μποϊκοτάρονται από την αντιπολίτευση.

Πηγή: skai.gr

