Νέα επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν είχε την Τετάρτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συνομιλία μεταξύ των δύο προέδρων διήρκεσε σχεδόν μία ώρα και είχε ως αντικείμενο την ενίσχυση της Ουκρανίας σε όπλα και οικονομία.

Επίσης, συζητήθηκε η επιβολή περαιτέρω κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Continued constant dialogue with @POTUS. Assessed Russian war crimes. Discussed additional package of defensive and possible macro-financial aid 🇺🇦. Agreed to enhance sanctions.