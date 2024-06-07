Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ζήτησε συγγνώμη από τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την καθυστέρηση της έγκρισης ενός νέου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας, η οποία προκλήθηκε από τη Ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση στο Κογκρέσο.

Αφήνοντας αιχμές κατά των Ρεπουμπλικανών ο Μπάιντεν ζήτησε συγγνώμη, ενώ ανακοίνωσε επίσημα ένα νέο πακέτο βοήθειας 225 εκατ. δολαρίων για την Ουκρανία σε διμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι την Παρασκευή.

«Ξέρετε, δεν έχετε υποκύψει, δεν υποχωρήσατε καθόλου, συνεχίζετε να αγωνίζεστε με έναν τρόπο που είναι απλά αξιοθαύμαστος, απλά αξιοθαύμαστος — και δεν πρόκειται να σας παρατήσουμε», δεσμεύτηκε ο Μπάιντεν στον Ουκρανό πρόεδρο.

«Ζητώ συγγνώμη για τις εβδομάδες που δεν ήξερα τι (νομοσχέδιο) θα περάσει, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, επειδή δυσκολευτήκαμε να περάσουμε το νομοσχέδιο με τα χρήματα από ορισμένα πολύ συντηρητικά μέλη μας που το καθυστερούσαν, αλλά τα καταφέραμε».

«Έχω ανακοινώσει έξι πακέτα σημαντικής χρηματοδότησης – σήμερα υπογράφω επίσης ένα επιπλέον πακέτο 225 εκατ. δολαρίων για να σας βοηθήσω να ανακατασκευάσετε το ηλεκτρικό δίκτυο» σημείωσε ο Μπάιντεν.

«Η Ευρώπη δεν είναι πλέον μια ήπειρος ειρήνης» μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε νωρίτερα Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώπιον των Γάλλων βουλευτών, χαρακτηρίζοντας τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «κοινό εχθρό» τόσο της χώρας του όσο και της Ευρώπης.

«Ζούμε σε μία εποχή που η Ευρώπη δεν είναι πλέον μια ήπειρος ειρήνης», είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι, αφού η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία «επανέφερε τον ναζισμό και πάλι στην Ευρώπη».

«Στην Ευρώπη και πάλι, πόλεις καταστρέφονται ολοσχερώς και χωριά πυρπολούνται. Και πάλι στην Ευρώπη εμφανίζονται στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκτοπισμοί και το μίσος», είπε ενώπιον των μελών της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.