«Η Ευρώπη δεν είναι πλέον μια ήπειρος ειρήνης» μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώπιον των Γάλλων βουλευτών, χαρακτηρίζοντας τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «κοινό εχθρό» τόσο της χώρας του όσο και της Ευρώπης.

«Ζούμε σε μία εποχή που η Ευρώπη δεν είναι πλέον μια ήπειρος ειρήνης», είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι, αφού η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία «επανέφερε τον ναζισμό και πάλι στην Ευρώπη».

«Στην Ευρώπη και πάλι, πόλεις καταστρέφονται ολοσχερώς και χωριά πυρπολούνται. Και πάλι στην Ευρώπη εμφανίζονται στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκτοπισμοί και το μίσος», είπε ενώπιον των μελών της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

«Κοιτάξτε τι κάνει ο Πούτιν στην ίδια του την χώρα και στον ίδιο του τον λαό. Είναι ένας τόπος όπου η ζωή δεν έχει πια αξία. Είναι τελείως αντίθετο από τις δικές μας ιδέες και αξίες, είναι το αντίθετο της ελευθερίας, το αντίθετο της ισότητας και το αντίθετο της αδελφοσύνης. Αρά, είναι το αντίθετο της Ευρώπης , είναι η αντι-Ευρώπη».

Ο πρόεδρος Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι η διεθνής σύνοδος κορυφής για την ειρήνη, η οποία θα διεξαχθεί στις 15 και 16 Ιουνίου θα φέρει πιο κοντά την Ουκρανία «στο τέλος του πολέμου», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

«Η σύνοδος κορυφής για την ειρήνη θα μπορούσε να μας φέρει πιο κοντά στο δίκαιο τέλος αυτού του πολέμου», είπε λίγες ημέρες πριν από την διεθνή διάσκεψη όπου είναι προσκεκλημένες περισσότερες από εκατό χώρες και οργανισμοί, όχι όμως και η Ρωσία, η οποία εξαπέλυσε την επίθεση κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2022.

Η διάσκεψη αυτή θα μπορούσε να είναι η ουκρανική D-Day, είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επομένη του εορτασμού της 80ής επετείου της Απόβασης στην Νορμανδία στον οποίο συμμετείχε μαζί με τους άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Εκφράζοντας επανειλημμένως τις ευχαριστίες του προς την Γαλλία για την στρατιωτική και διπλωματική της υποστήριξη, την ώρα που ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε χθες την χορήγηση πολεμικών αεροσκαφών στο Κίεβο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η νίκη είναι δυνατή, παρά τις τακτικές προόδους της Ρωσίας στο μέτωπο. «Μπορούμε να κερδίσουμε αυτήν την μάχη; Βεβαίως και ναι», είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι κατά την πρώτη του ομιλία ενώπιον της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

«Για την δίκαιη ειρήνη, χρειάζονται περισσότερα. Και αυτό δεν είναι μομφή. Για να νικήσουμε το κακό, πρέπει σήμερα να κάνουμε περισσότερα».

«Αυτή η μάχη βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Είναι η στιγμή που μπορούμε όλοι μαζί να γράψουμε την ιστορία που ποθούμε ή μπορούμε να γίνουμε θύμα της ιστορίας όπως το θέλει η εχθρός μας - ο κοινός εχθρός μας, το τονίζω», είπε.

