Η Μόσχα δεν θα περιμένει για να ανταποδώσει τη δήμευση των περιουσιακών της στοιχείων στη Δύση, με μια σειρά από πολιτικά και οικονομικά αντίμετρα στη φαρέτρα της, προειδοποίησε την Παρασκευή η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σε ενημέρωση στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.



"Σχεδιάζουν να δεσμεύσουν τα εικονικά αποθέματα της Ρωσίας χωρίς προκαταρκτική άδεια, με τα μελλοντικά έσοδα από αυτά όχι μόνο να εισπράττονται αμέσως από τη Δύση, αλλά και να δαπανώνται σε κάποια άλλα στρατιωτικά εγχειρήματα που στοχεύουν στη Ρωσία. Φυσικά θα ανταποκριθούμε κατάλληλα σε τέτοια βήματα, όπως έχουμε κάνει πάντα. Έχουμε μια σειρά από πολιτικά, οικονομικά αντίμετρα εναντίον όσων προσπαθούν να πάρουν τα ρωσικά αποθέματα», είπε. "Θα πρέπει κανείς να σκεφτεί πολύ και σκληρά πριν αποφασίσει να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, καθώς θα ακολουθήσουν αντίμετρα" ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζαχάροβα.

Πηγή: skai.gr

Τον Μάιο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα γλόγω των εχθρικών ενεργειών των ΗΠΑ, σημείωσε η Ζαχάροβα. "Ένας παρόμοιος μηχανισμός μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.Επιπλέον, οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν ήδη αποδείξει ότι δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται αξιόπιστες δικαιοδοσίες για ξένους επενδυτές, των οποίων η επένδυση μπορεί ανά πάσα στιγμή να κατασχεθεί ή να κλαπεί", υποστήριξε η Ζαχάροβα σύμφωνα με το TASS, προσθέτοντας ότι "αυτές οι ενέργειες δεν έχουν καμία νομική βάση από πίσω τους, είναι απλώς μια καθαρή κλοπή".

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.