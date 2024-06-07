Με πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 224 εκατ. δολαρίων ο Μπάιντεν συναντά τον Ζελένσκι στο Παρίσι

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κατήγγειλε σήμερα ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί ρουκέτες που της έχουν προσφέρει οι ΗΠΑ για να επιτεθεί εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, επιρρίπτοντας στην Ουάσινγκτον την ευθύνη για τον θάνατο γυναικών και παιδιών.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι οι θάνατοι αυτοί στο Μπέλγκοροντ σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, αφού οι ΗΠΑ συμφώνησαν να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα εναντίον στόχων στο ρωσικό έδαφος, προκειμένου να υπερασπιστεί την επαρχία του Χαρκόβου που δέχεται επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τη Ζαχάροβα, οι ανακοινώσεις της Ουάσινγκτον ότι έδωσε το πράσινο φως για τέτοιου είδους επιθέσεις ισοδυναμούν “με ομολογία (…) για τον θάνατο παιδιών και γυναικών στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ”.

“Θραύσματα (ρουκετών) HIMARS θα αποτελέσουν άμεση απόδειξη” των ισχυρισμών αυτών, πρόσθεσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο οικονομικού φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς αυτούς και προς το παρόν Ουκρανία και ΗΠΑ δεν έχουν κάνει κάποιο σχόλιο.

Η Ζαχάροβα δεν παρουσίασε φωτογραφίες θραυσμάτων ρουκετών, ενώ δεν διευκρίνισε πόσοι άνθρωποι φέρεται να σκοτώθηκαν στο περιστατικό.

Ο Μπάιντεν συναντά τον Ζελένσκι στο Παρίσι με πακέτο 225 εκατ. δολαρίων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα συναντηθεί σήμερα στο Παρίσι με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 225 εκατομμυρίων δολαρίων, στο περιθώριο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 80 χρόνια από την Απόβαση στη Νορμανδία.

Αυτές θα είναι οι πρώτες εκ του σύνεγγυς συνομιλίες που θα έχουν οι δύο άνδρες από τον Δεκέμβριο, που ο Ζελένσκι επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον, όταν είχαν αντιμετωπίσει την εναντίωση των Ρεπουμπλικανών για την παροχή μεγαλύτερης βοήθειας στην Ουκρανία.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα συναντηθούν εκ νέου στη σύνοδο κορυφής της G7 στην Ιταλία με στόχο την παροχή βοήθειας ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Κίεβο καθώς οι πλούσιες χώρες συζητούν για τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που πάγωσαν μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στο Reuters τον περασμένο μήνα ότι οι δυτικές χώρες αργούν υπερβολικά να αποφασίσουν για τη βοήθεια.

Σε χθεσινές δηλώσεις του από τη Νορμανδία ο Μπάιντεν έκανε παραλληλισμό μεταξύ του αγώνα κατά της τυραννίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και του πολέμου που έχει κηρύξει η Ρωσία στην Ουκρανία αποκαλώντας "δικτάτορα" τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το νέο πακέτο ύψους 225 εκατομυρίων δολαρίων σε οπλισμό περιλαμβάνει βλήματα πυροβολικού και αντιαεροπορικά συστήματα αναχαίτισης, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πηγές.

Η Ουκρανία αγωνίζεται να υπερασπιστεί την περιφέρεια του Χαρκόβου μετά την επίθεση εκεί της Μόσχας στις 10 Μαΐου και την κατάληψη χωριών στην περιοχή.

Την περασμένη εβδομάδα ο Μπάιντεν άλλαξε στάση και αποφάσισε ότι η Ουκρανία μπορεί να επιτεθεί με αμερικανικά όπλα σε στρατιωτικούς στόχους εντός της Ρωσίας, οι οποίοι υποστηρίζουν την επίθεση στο Χάρκοβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

