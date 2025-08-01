Ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, ανέβηκε στο βήμα κατά την 100ή Ετήσια Τελετή Βραβείων του Εθνικού Δικηγορικού Συλλόγου στο Σικάγο, για να αποτίσει φόρο τιμής στην παράδοση των αγώνων για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ και να σχολιάσει την τρέχουσα κατάσταση της χώρας.

Μιλώντας σε μια περίοδο που συνεχίζεται η δημόσια συζήτηση γύρω από τη σωματική και πνευματική του υγεία, ο Μπάιντεν έδωσε έμφαση στη σημασία μιας ισχυρής δικαστικής εξουσίας, χαρακτηρίζοντας τη συγκυρία στις ΗΠΑ ως μια περίοδο που «μας αναγκάζει να αντιμετωπίσουμε σκληρές αλήθειες».

«Τόσοι πολλοί από εσάς αγωνιστήκατε για να ανταποκριθεί αυτή η χώρα στα υψηλότερα ιδανικά της», δήλωσε ο Μπάιντεν. «Από τις ταραχώδεις ημέρες της δεκαετίας του ’60, ο αγώνας αυτός δεν είχε υπάρξει ποτέ τόσο υπαρξιακός για την ταυτότητά μας ως έθνους, με τις περιθωριοποιημένες ομάδες να βρίσκονται υπό τόσο άμεση επίθεση».

Ο Εθνικός Δικηγορικός Σύλλογος, που ιδρύθηκε το 1925, αποτελεί το μεγαλύτερο και παλαιότερο δίκτυο Αφροαμερικανών δικηγόρων, δικαστών και νομικών στις ΗΠΑ. Η ομιλία του Μπάιντεν επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην ιστορική συμβολή των μαύρων νομικών στους αγώνες για τα πολιτικά δικαιώματα, αλλά και στην ανάγκη να συνεχιστεί αυτή η παρακαταθήκη απέναντι σε μια κυβέρνηση που, όπως είπε, «επιχειρεί να διαγράψει την ιστορία, την ισότητα, τη δικαιοσύνη την ίδια».

«Βλέπουμε την έκδηλη ικανοποίηση κάποιων πολιτικών καθώς παρακολουθούν νόμιμους μετανάστες να αποσπώνται από τις οικογένειές τους, να συλλαμβάνονται με χειροπέδες, απομακρυνόμενοι από το μοναδικό σπίτι που έχουν γνωρίσει», είπε ο Μπάιντεν. «Φίλοι μου, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις σκληρές αλήθειες αυτής της διακυβέρνησης».

Δικηγορικές εταιρείες που έχουν εκπροσωπήσει ενάγοντες κατά πολιτικών του Τραμπ έχουν βρεθεί στο στόχαστρο εκτελεστικών διαταγμάτων της τότε κυβέρνησης. Ορισμένες από αυτές υπέκυψαν στις πιέσεις, καταβάλλοντας δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Εν τω μεταξύ, ομοσπονδιακοί δικαστές, που δέχονται ολοένα και πιο σκληρή ρητορική και απειλές, εξετάζουν το ενδεχόμενο σύστασης δικών τους σωμάτων ασφαλείας.

«Βλέπουμε δικηγορικές εταιρείες να ενδίδουν στις πιέσεις, να λυγίζουν μπροστά στους εκβιασμούς, αντί να παραμείνουν σταθερές στη δικαιοσύνη και το γράμμα του νόμου», είπε ο Μπάιντεν.

Η εκδήλωση δεν είναι η πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι που ο Μπάιντεν χρησιμοποιεί δημόσια ομιλία για να επιτεθεί στον Ντόναλντ Τραμπ, τον διάδοχό του. Τον Ιούνιο, σε θρησκευτική τελετή για την Juneteenth στην εκκλησία Reedy Chapel AME στο Τέξας –όπου το 1865 ανακοινώθηκε επίσημα η κατάργηση της δουλείας– ο Μπάιντεν άσκησε έμμεση κριτική στη διοίκηση Τραμπ.

Νωρίτερα μέσα στον Ιούλιο, απηύθυνε κεντρική ομιλία στο συνέδριο της Εταιρείας Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Σαν Ντιέγκο. Εκεί αποκάλυψε ότι εργάζεται εντατικά πάνω στη συγγραφή των απομνημονευμάτων του από την προεδρία, ενώ ταυτόχρονα δίνει μάχη με τον καρκίνο του προστάτη.

Το υπό συγγραφή βιβλίο του –μια ανασκόπηση των τεσσάρων ετών του στον Λευκό Οίκο– αναμένεται να διαμορφώσει τη δημόσια εικόνα του Μπάιντεν και να απαντήσει σε ερωτήματα για την πνευματική και σωματική του κατάσταση που επισκίασαν τα τελευταία του χρόνια στην εξουσία και τελικά τον οδήγησαν στην απόφαση να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της επανεκλογής.

Παρότι εξέφρασε θερμά λόγια για την πρώην αντιπρόεδρό του, Καμάλα Χάρις, δεν έκανε καμία αναφορά στην απόφασή του να αποχωρήσει εν μέσω της εκλογικής κούρσας.

Σε σποραδικές δημόσιες εμφανίσεις του μετά την αποχώρησή του από την προεδρία, ο Μπάιντεν έχει αντικρούσει δημοσιεύματα που τον φέρουν να καλύπτει την επιδείνωση της υγείας του με τη βοήθεια των συνεργατών του, σε μια περίοδο που οι δημοσκοπήσεις έδειχναν πως οι Αμερικανοί θεωρούσαν ότι ήταν πολύ μεγάλος σε ηλικία για μια νέα θητεία.

Δεν αναφέρθηκε ευθέως σε αυτές τις κατηγορίες κατά την ομιλία του, όμως επεσήμανε δύο σημαντικές στιγμές της καριέρας του: ότι ήταν ο νεότερος που εξελέγη ποτέ στη Γερουσία, και ο γηραιότερος που εξελέγη στην προεδρία των ΗΠΑ.

Η σημερινή κυβέρνηση και Ρεπουμπλικανοί του Κογκρέσου έχουν ενισχύσει τις αιτιάσεις περί αδυναμίας διακυβέρνησης, ξεκινώντας έρευνες για το κατά πόσον ο Μπάιντεν είχε τον πλήρη έλεγχο όταν έλαβε σειρά αποφάσεων για απονομές χάριτος στο τέλος της θητείας του. Ο Μπάιντεν, σε συνέντευξή του στους New York Times, δήλωσε πως είχε «προφορικά εγκρίνει» όλες τις απονομές χάριτος και χαρακτήρισε «ψεύτες» όσους υποστηρίζουν ότι το επιτελείο του καταχράστηκε την προεδρική εξουσία υπογραφής.

Λίγες ώρες πριν την ομιλία του, ο Μάικ Ντόνιλον –ένας από τους πιο στενούς και μακροχρόνιους συμβούλους του Μπάιντεν– κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, στο πλαίσιο της έρευνας των Ρεπουμπλικανών για την νοητική του κατάσταση. Την Τετάρτη, ενώπιον της ίδιας επιτροπής εμφανίστηκε και ο Στιβ Ριτσέτι, επίσης κορυφαίος συνεργάτης του πρώην προέδρου.

Πηγή: skai.gr

