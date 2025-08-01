Οι ισραηλινές δυνάμεις εφαρμόζουν στη Λωρίδα της Γάζας ένα «αποτυχημένο και στρατιωτικοποιημένο» σύστημα διανομής βοήθειας που μετατρέπει αυτή την ανθρωπιστική επιχείρηση «σε πραγματικό λουτρό αίματος» και σε «παγίδα θανάτου», κατήγγειλε σε έκθεσή του το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW).

«Οι φόνοι από τις ισραηλινές δυνάμεις Παλαιστινίων που αναζητούν βοήθεια είναι έγκλημα πολέμου», πρόσθεσε η μη κυβερνητική οργάνωση στην έκθεση που δημοσίευσε σήμερα.

«Η καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση (στη Γάζα) είναι άμεση επίπτωση της χρήσης από το Ισραήλ του λιμού ως όπλου πολέμου – ένα έγκλημα πολέμου—καθώς και της σκόπιμης και συνεχιζόμενης παρεμπόδισης της ανθρωπιστικής βοήθειας και των βασικών υπηρεσιών», τόνισε το HRW.

Έπειτα από 22 μήνες καταστροφικού πολέμου, που ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Λωρίδα της Γάζας απειλείται από «γενικευμένο λιμό», σύμφωνα με τον ΟΗΕ και εξαρτάται εντελώς από την ανθρωπιστική βοήθεια.

Το Ισραήλ χαλάρωσε εν μέρει στα τέλη Μαΐου τον πλήρη αποκλεισμό που είχε επιβάλει στις αρχές Μαρτίου στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος οδήγησε σε σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

«Περιστατικά με πολλά θύματα σημειώνονται σχεδόν καθημερινά στα τέσσερα κέντρα διανομής βοήθειας που διαχειρίζεται το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF)», ένας οργανισμός που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ με τον οποίο οι διεθνείς οργανώσεις αρνούνται να συνεργαστούν.

«Τουλάχιστον 859 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί την ώρα που προσπαθούσαν να πάρουν τρόφιμα από αυτά τα κέντρα του GHF από τις 27 Μαΐου ως τις 31 Ιουλίου, οι περισσότεροι από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ», επεσήμανε το HRW.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις όχι μόνο προκαλούν σκοπίμως τη λιμοκτονία των άμαχων Παλαιστίνιων στη Γάζα, αλλά πυροβολούν σχεδόν καθημερινά όσους αναζητούν απελπισμένα τροφή για τις οικογένειές τους», κατήγγειλε η Μπέλκις Βίλε αναπληρώτρια διευθύντρια του τμήματος Κρίσεων και Συγκρούσεων του HRW.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και ιδιωτών επιχειρηματιών, έχουν δημιουργήσει ένα αποτυχημένο και στρατιωτικοποιημένο σύστημα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας που μετατρέπει τις επιχειρήσεις διανομής βοήθειας σε πραγματικά λουτρά αίματος», πρόσθεσε η ίδια.

Αυτό το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σύστημα «παγίδας θανάτου» «πρέπει να εγκαταλειφθεί», επέμεινε το HRW.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.