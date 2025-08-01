Σειρήνες ήχησαν σε ισραηλινές κοινότητες κοντά στη Λωρίδα της Γάζας την Παρασκευή, προκαλώντας την εκτόξευση πυραύλου αναχαίτισης από τον ισραηλινό στρατό εναντίον ύποπτης απειλής, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

Αργότερα, ο στρατός επιβεβαίωσε ότι η εκτόξευση προκλήθηκε από ψευδή συναγερμό και δεν εντοπίστηκε κάποια πραγματική απειλή.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Παρασκευή ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, επισκέπτεται ένα κέντρο διανομής τροφίμων στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.