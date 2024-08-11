Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Κυριακή ότι παραιτήθηκε από την υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία επειδή δεν ήθελε να δημιουργήσει « αντιπερισπασμό» στους Δημοκρατικούς, παραλείποντας ωστόσο να σχολιάσει την κριτική που του ασκήθηκε για το εάν μπορεί να είναι πρόεδρος λόγω της ηλικίας του.

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά το τέλος της απόσυρση του από την προεδρική κούρσα, ο Μπάιντεν είπε ότι δεν είχε «κανένα σοβαρό πρόβλημα» με την υγεία του, αλλά πρόσθεσε ότι η ύψιστη προτεραιότητα έπρεπε να είναι η ήττα του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. «Πρέπει, πρέπει, πρέπει να νικήσουμε τον Τραμπ», είπε στο «CBS Sunday Morning».

Ο πρόεδρος απέδωσε την απόφασή του να παραιτηθεί σε πιέσεις από το ίδιο του το κόμμα, αλλά δεν έδωσε νέες λεπτομέρειες για τις δραματικές ημέρες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσής του. «Μερικοί από τους Δημοκρατικούς συναδέλφους μου στη Βουλή και στη Γερουσία σκέφτηκαν ότι θα έβλαπτα την εκστρατεία», είπε. «Και ανησυχούσα ότι αν παρέμενα στον αγώνα, αυτό θα ήταν το θέμα. Θα μου έπαιρνες συνέντευξη για το, «Γιατί είπε αυτό η Νάνσυ Πελόζι, γιατί το έκανε — και σκέφτηκα ότι θα αποσπούσε την προσοχή».



Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί «πραγματικό κίνδυνο για την αμερικανική ασφάλεια».

President Biden sits down with CBS News chief election & campaign correspondent @costareports for his first interview since announcing his withdrawal from the presidential race. He talks about his decision and his family; his support of the Harris-Walz ticket; and what he sees as… pic.twitter.com/njNECYJVCV — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) August 11, 2024

«Ακούστε με καλά. Εάν κερδίσει (…) αυτές τις εκλογές, κοιτάξτε τι θα συμβεί. Είναι επικίνδυνος. Είναι ένας πραγματικός κίνδυνος για την ασφάλεια της Αμερικής», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS ο Δημοκρατικός πρόεδρος, ηλικίας 81 ετών, που αποσύρθηκε από την προεκλογική κούρσα για μια δεύτερη θητεία στον προεδρικό θώκο παραχωρώντας τη θέση του στην αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις.

«Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Εκεί βρισκόμαστε πραγματικά (…) και η δημοκρατία είναι το στοιχείο-κλειδί», συμπλήρωσε ο Μπάιντεν, σε αυτήν τη συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε πριν από κάποιες ημέρες στον Λευκό Οίκο και στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται σε καλύτερη φυσική κατάσταση, σε σύγκριση με το καταστροφικό ντιμπέιτ της 27ης Ιουνίου απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Περνούσα πραγματικά, πραγματικά μια κακή ημέρα, όταν έγινε αυτό το ντιμπέιτ, διότι ήμουν άρρωστος, όμως δεν έχω σοβαρό πρόβλημα» υγείας, διαβεβαίωσε τον δημοσιογράφο του CBS, που τον ρώτησε σχετικά.

Πηγή: skai.gr

