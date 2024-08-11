Η Ρωσία υποσχέθηκε σήμερα ότι θα προβεί σε αντίποινα για τα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα, ιδίως μια νυχτερινή επίθεση με 13 τραυματίες στη ρωσική πόλη Κουρσκ, η περιφέρεια της οποίας βρίσκεται στο στόχαστρο, εδώ και έξι ημέρες, μιας εισβολής των δυνάμεων του Κιέβου.

«Οι χρηματοδότες και οι αυτουργοί αυτών των εγκλημάτων, περιλαμβανομένων των εποπτών τους στο εξωτερικό, θα πρέπει να απαντήσουν. Μια σκληρή απάντηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων δεν θα αργήσει να δοθεί», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα, σε ανάρτησή της στο Telegram.

Παράλληλα, ο ρωσικός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι ουκρανικά στρατεύματα προχώρησαν σε βάθος στην περιοχή του Κουρσκ, λέγοντας πως ανέκοψε την προώθησή τους κοντά σε πολλές κοινότητες που βρίσκονται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Σε ένα δελτίο τύπου, επιβεβαίωσε πως απέτρεψε «απόπειρες διείσδυσης… κινητών μονάδων τεθωρακισμένων» του εχθρού, κοντά στις κοινότητες Τολπίνο, Ζουράβλι και Όμπτσιτσι Κολοντέζ, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, αυτές οι προελάσεις ανακόπηκαν, το τελευταίο 24ωρο, από πλήγματα της πολεμικής αεροπορίας, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και του πυροβολικού και την αποστολή εφέδρων της ομάδας «Βορράς», που έχει αναπτυχθεί στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου.

Επιπλέον, ο ρωσικός στρατός ανέφερε πως έπληξε με πυραύλους και με το πυροβολικό ουκρανικά στρατεύματα κοντά στις κοινότητες Σούντζα, Κορένεβο, Σταράγια Σορότσιτσα και Μπόρκι, όπως κι ότι εμπόδισε μια διείσδυση στην περιοχή Μπελόφσκι, ανατολικότερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.