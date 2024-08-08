Λογαριασμός
Μπάιντεν: Εάν ο Τραμπ ηττήθει, δεν είμαι σίγουρος για την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας

Σε συνέντευξή του στο CBS, ο αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε φράση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος  κάνει λόγο για "λουτρό αίματος" σε περίπτωση που ηττηθείσ τις επικείμενες εκλογές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι «δεν είναι σίγουρος» πως η μεταβίβαση της εξουσίας θα γίνει ειρηνικά σε περίπτωση ήττας του Ρεπουμπλικάνου προκατόχου του και υποψήφιου στις εκλογές του Νοεμβρίου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξής του στο CBS που μεταδόθηκε χθες Τετάρτη.

«Αν χάσει ο Τραμπ, δεν είμαι καθόλου σίγουρος», απάντησε ο Δημοκρατικός απερχόμενος πρόεδρος ερωτηθείς αν αναμένει ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας. «Εννοεί αυτό που λέει. Δεν τον παίρνουμε στα σοβαρά. Το εννοεί όταν όταν λέει πράγματα όπως ‘αν χάσουμε, θα γίνει λουτρό αίματος’», επέμεινε ο κ. Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

