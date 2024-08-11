Ένοπλη επίθεση στη Δυτική Όχθη - Ένας Ισραηλινός νεκρός

Ένας άνδρας σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε σήμερα σε μια ένοπλη επίθεση στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό και τις ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης.

«Έπειτα από πυροβολισμούς στη λεωφόρο 90, κοντά στον κόμβο Μεχόλα, οι διασώστες του Magen David Adom και μία ιατρική ομάδα του στρατού διαπίστωσαν τον θάνατο ενός άνδρα, ηλικίας περίπου 20 ετών και απομάκρυναν έναν τραυματία, του οποίου η κατάσταση της υγείας κρίνεται μετρίως σοβαρή», αναφέρει η οργάνωση Μάγκεν Νταβίντ Αντόμ, ισραηλινό ισοδύναμο του Ερυθρού Σταυρού.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός Ισραηλινού «πολίτη» σε αυτήν την επίθεση.

«Τρομοκράτες άνοιξαν πυρ μέσα από ένα διερχόμενο όχημα εναντίον άλλων αυτοκινήτων στην περιοχή», έκανε γνωστό σε ένα δελτίο τύπου.

«Οι στρατιώτες καταδιώκουν τους τρομοκράτες, αποκλείουν δρόμους και διεξάγουν ενδελεχείς έρευνες στην περιοχή», συμπλήρωσε ο στρατός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.