Στη Ρωσία ο Μαχμούτ Αμπάς για συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς θα επισκεφθεί τη Ρωσία από τις 12 έως τις 14 Αυγούστου, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, έγινε σήμερα γνωστό από έναν Παλαιστίνιο αξιωματούχο.

«Ο πρόεδρος θα φθάσει το βράδυ της 12ης Αυγούστου. Την Τρίτη αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν (…). Αναχωρεί τη 14η, όμως, θα υπάρξει μια συνάντηση με πρέσβεις αραβικών χωρών», είπε ο Άμπντελ Χαφίζ Νοφάλ, ο Παλαίστινιος πρεσβευτής στη Μόσχα, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με τον διπλωμάτη, το βασικό θέμα των συνομιλιών θα είναι «η κατάσταση στη Γάζα». «Θα μιλήσουμε για τον ρόλο της Ρωσίας και για το τι μπορεί να κάνει. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη εκεί και η Ρωσία είναι μια χώρα που βρίσκεται κοντά μας», ανέφερε.

Μια πηγή από το γραφείο του Μαχμούτ Αμπάς επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αυτήν την επίσκεψη, διευκρινίζοντας πως ο Αμπάς θα μεταβεί κατόπιν στην Τουρκία.

Στις αρχές Νοεμβρίου, μια επίσκεψη στη Ρωσία του Μαχμούτ Αμπάς, που είχε προγραμματιστεί από καιρό, αναβλήθηκε.

Μετά τη Μόσχα, ο Αμπάς αναμένεται να επισκεφθεί την Τουρκία για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προτού εκφωνήσει μια ομιλία ενώπιον της τουρκικής εθνοσυνέλευσης στην Άγκυρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

