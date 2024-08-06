Λογαριασμός
Μπάιντεν: Κάμαλα Χάρις και Τιμ Γουόλς πρέπει να υπερασπιστούν την αμερικανική δημοκρατία - Τώρα

Ο Τζο Μπάιντεν επαίνεσε την απόφαση της Κάμαλα Χάρις να επιλέξει τον Τιμ Γουόλς, περιγράφοντας το δίδυμο ως «ισχυρή φωνή για τους εργαζόμενους»

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξήρε την αντιπρόεδρο και υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις που επέλεξε τον Τιμ Γουόλς ως υποψήφιό της, λέγοντας ότι το ψηφοδέλτιό τους θα είναι μια «ισχυρή φωνή για τους εργαζόμενους».

«Θα είναι οι ισχυρότεροι υπερασπιστές των προσωπικών μας ελευθεριών και της δημοκρατίας μας. Και θα διασφαλίσουν ότι η Αμερική θα συνεχίσει να ηγείται του κόσμου και να παίζει τον ρόλο της ως το απαραίτητο έθνος», έγραψε ο Μπάιντεν.

«Είναι καιρός όλοι οι Δημοκρατικοί -και μάλιστα όλοι οι Αμερικανοί- που είναι δεσμευμένοι στην ελευθερία, τη δημοκρατία και την αμερικανική ηγεσία στον κόσμο, να συσπειρωθούν πίσω από το ψηφοδέλτιο Χάρις-Γουόλς. Κάθε γενιά Αμερικανών αντιμετωπίζει μια στιγμή που τους ζητείται να υπερασπιστούν την αμερικανική δημοκρατία. Αυτή η στιγμή είναι τώρα», έγραψε ο Μπάιντεν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι γνωρίζει τον Γουόλς για σχεδόν δύο δεκαετίες, αναφερόμενος στις κορυφαίες στιγμές του ταξιδιού του στην πολιτική.

«Σύζυγος και πατέρας, ήταν δάσκαλος σε σχολείο και προπονητής ποδοσφαίρου γυμνασίου. Υπηρέτησε για 24 χρόνια στην Εθνοφρουρά και έγινε ο ανώτερος σε βαθμίδα έφεδρος που υπηρέτησε ποτέ στο Κογκρέσο. Ως κυβερνήτης, ήταν ένας ισχυρός, με αρχές, αποτελεσματικός ηγέτης», σημείωσε ο Μπάιντεν.

Και αφού ο Μπάιντεν επαίνεσε την απόφαση της Χάρις να επιλέξει τον κυβερνήτη της Μινεσότας, απηύθυνε επίσης έκκληση συγκέντρωσης κεφαλαίων για το νέο ψηφοδέλτιο των Δημοκρατικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εγγραφείτε τώρα για να βοηθήσετε την @KamalaHarris και τον @Tim_Walz στον Λευκό Οίκο», έγραψε ο Μπάιντεν με έναν σύνδεσμο που παραπέμπει στις δωρεές τις εκστρατείας. 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τιμ Γουόλς Τζο Μπάιντεν Καμάλα Χάρις Εκλογές ΗΠΑ
