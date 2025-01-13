Μπάιντεν: Μια νέα εποχή ξεκίνησε – Πολύ κοντά σε συμφωνία στη Γάζα

Εν μέσω συρράξεων στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και το Σουδάν, ο πρόεδρος Μπάιντεν υποστήριξε τη Δευτέρα σε ομιλία του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι η κυβέρνησή του ενίσχυσε τις συνεργασίες σε όλο τον κόσμο, βελτίωσε τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στην παγκόσμια σκηνή και έχει αποδυναμώσει βασικούς αντιπάλους. Η Αμερική είναι ισχυρότερη σήμερα απ’ ό,τι ήταν πριν από 4 χρόνια, επισήμανε ο Τζο Μπάιντεν.



«Έρχομαι εδώ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για να αναφέρω στον αμερικανικό λαό την πρόοδο που έχουμε σημειώσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, στην εξωτερική μας πολιτική, στην προεδρία μας», είπε ο κ. Μπάιντεν. Έχω πει πολλές φορές, βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Η εποχή μετά τον Ψυχρό Πόλεμο τελείωσε. Μια νέα εποχή έχει ξεκινήσει. Αυτά τα τέσσερα χρόνια, αντιμετωπίσαμε κρίσεις, δοκιμαστήκαμε, περάσαμε αυτές τις δοκιμές, ισχυρότεροι κατά την άποψή μου απ’ ό,ταν αρχίσαμε. Είναι σκληρός ανταγωνισμός σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, για την κυβέρνησή μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν τον παγκόσμιο διαγωνισμό».



Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι οι εταιρικές σχέσεις των ΗΠΑ και οι διεθνείς θεσμοί είναι σημαντικά ισχυρότεροι από ό,τι ήταν πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, βασικό αντικείμενο της προεδρίας του.



«Σήμερα, μπορώ να αναφέρω στον αμερικανικό λαό, οι συμμαχίες μας είναι ισχυρότερες από ό,τι ήταν εδώ και δεκαετίες», είπε. «Το ΝΑΤΟ είναι πιο ικανό από ποτέ. Και πολλοί περισσότεροι από τους συμμάχους μας καταβάλλουν το μέρος που τους αναλογεί».



Παράλληλα, επιχείρησε επίσης να υποστηρίξει ότι οι «αντίπαλοι των ΗΠΑ είναι πιο αδύναμοι από ό,τι ήταν όταν ήρθαμε σε αυτήν τη δουλειά πριν από τέσσερα χρόνια».



Για τη Γάζα επιβεβαίωσε ότι μια συμφωνία που θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων και την επίτευξη εκεχειρίας βρίσκεται στο χείλος της υλοποίησης, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του εργάζεται «επειγόντως» για να κλείσει η συμφωνία. Σημείωσε ότι προσβλέπει να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Φατάχ αλ Σίσι.

«Ο παλαιστινιακός λαός αξίζει την ειρήνη και το δικαίωμα να καθορίζει το μέλλον του. Το Ισραήλ αξίζει ειρήνη και πραγματική ασφάλεια! Οι όμηροι και οι οικογένειές τους αξίζουν να επανενωθούν. Και έτσι εργαζόμαστε επειγόντως για να κλείσουμε αυτή τη συμφωνία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πονάει η καρδιά μας»

Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι ενημερώνεται συχνά για τις προσπάθειες καταστολής των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες.



«Η καρδιά μας πονάει για τις 24 αθώες ψυχές που έχουμε χάσει», δήλωσε ο Μπάιντεν αναφερόμενος στους 24 τουλάχιστον νεκρούς στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες. «Η Τζιλ κι εγώ προσευχόμαστε για αυτούς και τους αγαπημένους τους».



Ο Μπάιντεν τόνισε ότι έχει κατευθύνει εκατοντάδες άτομα ομοσπονδιακό προσωπικό, εναέρια και χερσαία υποστήριξη στην Καλιφόρνια και η ομάδα του θα «ανταποκριθεί άμεσα» σε οποιοδήποτε αίτημα για περισσότερη βοήθεια.



«Στους γενναίους πυροσβέστες και τους πρώτους διασώστες που εργάζονται μέρα και νύχτα για να καταστείλουν αυτές τις πυρκαγιές και να σώσουν ζωές: το έθνος μας είναι ευγνώμων», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.