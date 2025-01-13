Δημοσκόπηση Marc: Πρώτη με 31,4% η ΝΔ - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, στην τρίτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ

Προβάδισμα 13,4% καταγράφει η ΝΔ έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1.

Ειδικότερα Η Ν.Δ. στην εκτίμηση ψήφου καταγράφει ποσοστό 31,4%, το ΠΑΣΟΚ 18%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει το 8,5%.

Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με 7,1% κάτω από το ΚΚΕ που καταγράφει ποσοστό 8,2%. Το κόμμα Κασσελάκη είναι στο 5,1%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5%, η Φωνή Λογικής στο 4,8%, ενώ το ΜεΡΑ25 και η Νίκη εμφανίζονται να μπαίνουν οριακά στη Βουλή με 3%.

Η δημοσκόπηση της Marc δείχνει 10κομματική βουλή.

Πόσο αισιόδοξοι είναι οι Έλληνες για το 2025

Σε ό,τι αφορά τον δείκτη αισιοδοξίας των πολιτών για το 2025, το 55,5% δηλώνει πιο αισιόδοξο ή το ίδιο αισιόδοξο με το 2024.

Στο ερώτημα ποιοι μηχανισμοί δεν δουλεύουν και θέλουν αλλαγή, η πλειοψηφία απάντησε «αυτοί που ελέγχουν την αγορά για την ακρίβεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.