Θετικά είναι τα μηνύματα που εκπέμπουν οι εμπλεκόμενες πλευρές για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα ενώ σε μια τελευταία εξέλιξη ανακοινώθηκε ότι ένας γύρος συνομιλιών θα διεξαχθεί στην Ντόχα το πρωί της Τρίτης για να οριστικοποιηθούν οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα.

Μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι "πιο κοντά από ποτέ", είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ο απεσταλμένος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ο απερχόμενος απεσταλμένος της κυβέρνησης Μπάιντεν, Μπρετ ΜακΓκουρκ και ο επικεφαλής της Μοσάντ του Ισραήλ, Ντέιβιντ Μπαρνέα και ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ronen Bar αναμένεται να παρευρεθούν.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης η προτεινόμενη συμφωνία που φαίνεται ότι πρόκειται να οριστικοποιηθεί θα χωριστεί σε τρία στάδια:

Το Ισραήλ θα απελευθερώσει 50 Παλαιστίνιους κρατούμενους, εκ των οποίων οι 30 εκτίουν ισόβια κάθειρξη, σε αντάλλαγμα για κάθε Ισραηλινό στρατιώτη. Θα απελευθερώσει επίσης 30 Παλαιστίνιους κρατούμενους με ανθρωπιστικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, ασθενών και γυναικών, με αντάλλαγμα τους αμάχους που κρατούνται αιχμάλωτοι στη Γάζα. Το Ισραήλ θα αποσυρθεί επίσης από τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, μια στενή ζώνη μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, στο τέλος της πρώτης φάσης της συμφωνίας.

Το δεύτερο στάδιο, που θα ξεκινήσει τη 16η ημέρα της συμφωνίας, προβλέπει τη διεξαγωγή περαιτέρω διαπραγματεύσεων με επίκεντρο την απελευθέρωση όλων των αμάχων και των υπόλοιπων στρατιωτών.

Το τρίτο στάδιο θα αφορά μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων για τη συγκρότηση μιας εναλλακτικής κυβέρνησης στη Λωρίδα και των σχεδίων για την αποκατάσταση του θύλακα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.