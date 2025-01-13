Λος Άντζελες: Πύρινος εφιάλτης χωρίς τέλος – Δεκάδες συλλήψεις για λεηλασίες

Σε κρίσιμη καμπή στη μάχη τους ενάντια στις φονικές φλόγες του Λος Άντζελες βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από σχεδόν μια εβδομάδα. Οι πυροσβέστες αναφέρουν πρόοδο, αλλά «εξαιρετικά κρίσιμες» συνθήκες θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τις πυρκαγιές, καθώς οι άνεμοι ήδη ενισχύονται.

The wildfires have reduced Palisades Village and Pacific Palisades in Los Angeles to a long line of building shells, twisted metal, ashes and debris https://t.co/7Kqv43LKwW pic.twitter.com/ivQJTVPuj5 January 11, 2025

Οι υψηλότερες ριπές ανέμου στις 9 π.μ. τοπική ώρα (4 μ.μ. ώρα Ελλάδας)

Όξναρντ: 76 χλμ./ώρα

Μάλιμπου Χιλς: 74 χλμ./ώρα

Καμαρίλο: 69 χλμ./ώρα

Πόρτερ Ράντς, Λος Άντζελες: 66 χλμ./ώρα

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και με δεκάδες ακόμη αγνοούμενους, είναι πιθανό να υπάρξουν πολύ περισσότεροι θάνατοι, σημείωσε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ.

«Παρακαλώ κάντε υπομονή»

Ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες Ρόμπερτ Λούνα επίσης δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί.



«Είναι ένα πολύ ζοφερό έργο και δυστυχώς, κάθε μέρα που το κάνουμε αυτό, πέφτουνε πάνω στις σορούς μεμονωμένων μελών της κοινότητας», είπε ο Λούνα σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Δευτέρας. Ζήτησε από τους ανθρώπους που ελπίζουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους «να είναι υπομονετικοί».



«Έχουμε ανθρώπους που κυριολεκτικά αναζητούν τις σορούς των γειτόνων σας», είπε. «Παρακαλώ να είστε υπομονετικοί μαζί μας. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι στην περιοχή. Ακόμα η περιοχή δεν έχει καταστεί ασφαλής» προειδοποίησε.



Πάνω από 92.000 κάτοικοι της κομητείας του Λος Άντζελες τελούν υπό διαταγές εκκένωσης, και περίπου 89.000 έχουν προειδοποιηθεί για εκκένωση, σύμφωνα με τις αρχές. Ολόκληρη η περιοχή, από τη Βεντούρα μέχρι το Σαν Ντιέγκο, θα πρέπει να προετοιμαστεί για πιθανές εντολές εκκένωσης, ξεκαθάρισε ένας αξιωματούχος των πυροσβεστικών δυνάμεων.



Οι πυρκαγιές στο Ίτον και το Πασίφι Παλισέιντς φαίνεται πως είναι η δεύτερη και η τέταρτη πιο καταστροφική στην ιστορία της Καλιφόρνιας αναφέρει μάλιστα το CNN. Η συνολική έκταση που κάηκε σε Ίτον, Χερστ και Παλισέιντς είναι περίπου 60 τετραγωνικά μίλια, δηλαδή μια περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι.

Δεκάδες συλλήψεις

Στο μεταξύ, σχεδόν 50 συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς που περιπολούσαν στις γειτονιές της κομητείας του Λος Άντζελες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ίτον και του Παλισέιντς

ανακοίνωσαν οι αρχές τη Δευτέρα. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που κυμαίνονται από λεηλασίες και διαρρήξεις έως βανδαλισμούς και παράνομες πτήσεις drones.



Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες Ντόμινικ Τσόι ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα μόνο στην πόλη του Λος Άντζελες έχουν γίνει 14 συλλήψεις που σχετίζονται με τον άλλο ή τον άλλο τρόπο με τις φωτιές: 3 για παράβαση απαγόρευσης κυκλοφορίας, 1 για πλαστοπροσωπία πυροσβέστη, 1 για κατοχή εργαλείων διάρρηξης, 4 για διάρρηξη, 1 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, 1 για κακούργημα βανδαλισμού και 3 για λεηλασίες καταστημάτων.



Από πλευράς του το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες προχώρησε σε 34 συλλήψεις, σύμφωνα με τον σερίφη Λούνα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων στο Παλισέιντς κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Οι αρχές έχουν δεσμευθεί να δώσουν τέλος στις παράνομες πτήσεις με drones μετά τη σύγκρουση ενός UAV με ένα καναδικό πυροσβεστικό αεροσκάφος στο Παλισέιντς την περασμένη εβδομάδα που ακινητοποίησε προσωρινά το πυροσβεστικό.

«Κορυφαία προτεραιότητα η προστασία ζωών»

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας παρουσίασε ορισμένα από τα σχέδια της πόλης για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς ενόψει επερχόμενων ισχυρών ανέμων στην περιοχή. «Η κορυφαία προτεραιότητά μου, και η προτεραιότητα όλων μας, είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε ζωές», υπογράμμισε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.



Οι πυροσβέστες βρίσκονται σε «προληπτική και στρατηγική στάση για να σώσουν ζωές», είπε η Μπας, και οι πυροσβεστικοί πόροι «τοποθετούνται σε στρατηγικές τοποθεσίες. Επιπλέον, το Υπουργείο Ύδρευσης και Ηλεκτρισμού της πόλης «αναπτύσσει βυτιοφόρα για να αυξήσει την παροχή νερού για τους πυροσβέστες» και τα κέντρα επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης «ενεργοποιούνται στο υψηλότερο επίπεδο για να συντονίσουν γρήγορα την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης».

Πάνω από 60.000 λίτρα επιβραδυντικού υγρού

Τα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη έριξαν πάνω από 16.000 γαλόνια (60.000 λίτρα) επιβραδυντικού υγρού στις δασικές πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο, δήλωσε από πλευράς του τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, υποστράτηγος Πατ Ράιντερ.



Ο Ράιντερ είπε ότι περισσότεροι από 1.800 Εθνοφρουροί της Καλιφόρνιας έχουν ενεργοποιηθεί για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, από 600 που ανακοίνωσε το Πεντάγωνο την Παρασκευή.

One of the victims of the LA wildfires had gone back to his home that was completely burn and the only thing that survived was the Holy Bible 😮 pic.twitter.com/MxrAxSbr6I — ʀɪᴄʜɪᴇ (@RichieRichR7) January 10, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.