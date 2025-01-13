Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανέβαλε την ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Όσκαρ για δεύτερη φορά εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται στο Λος Άντζελες, έγινε σήμερα γνωστό από τους διοργανωτές της τελετής.

Οι υποψηφιότητες για τις πλέον τιμητικές διακρίσεις της βιομηχανίας κινηματογράφου θα ανακοινωθούν τώρα την 23η Ιανουαρίου. Επρόκειτο να γίνουν αυτήν την Παρασκευή και κατόπιν μετατέθηκαν για την 19η Ιανουαρίου.

«Εξαιτίας των πυρκαγιών, που παραμένουν ενεργές, στην περιοχή του Λος Άντζελες, νιώθουμε πως είναι αναγκαίο να παρατείνουμε την περίοδος ψηφοφορίας και να μεταθέσουμε την ημερομηνία της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων προκειμένου να δώσουμε περισσότερο χρόνο στα μέλη μας», δήλωσε η CEO της Ακαδημίας Τζάνετ Γιανγκ σε μια ανακοίνωση.

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές των Γκράμι είπαν πως η τελετή απονομής των βραβείων της μουσικής βιομηχανίας θα διεξαχθεί όπως ήταν προγραμματισμένο, τη 2α Φεβρουαρίου.

«Το φετινό σόου, ωστόσο, θα έχει έναν ανανεωμένο σκοπό: τη συγκέντρωση χρημάτων για τη στήριξη των προσπαθειών ανακούφισης από τις πυρκαγιές και το να τιμήσουμε την τόλμη και την αφοσίωση των μελών των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να προστατεύσουν τη δική μας», ανέφεραν αξιωματούχοι της Ακαδημίας Ηχογράφησης σε μία επιστολή προς τα μέλη της.

Οι θυελλώδεις άνεμοι απειλούν τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης

Η επιστροφή των ισχυρών ανέμων απειλεί την όποια πρόοδο επιτεύχθηκε στον περιορισμό των πυρκαγιών.

Το Σαββατοκύριακο, πυροσβεστικές δυνάμεις από αέρος και εδάφους κατάφεραν να σταματήσουν την πυρκαγιά Palisades, ενώ οι φλόγες είχαν περάσει στην πλούσια συνοικία Μπρέντγουντ και κατευθύνονταν προς την πυκνοκατοικημένη Κοιλάδα Σαν Φερνάντο βορειότερα.

Αυτή η φωτά, στο δυτικό τμήμα της μητρόπολης, έχει μετατρέψει σε στάχτη 96 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης και έχει περιοριστεί σε ποσοστό 14%.

Η πυρκαγιά Eaton στους πρόποδες ανατολικά του Λος Άντζελες έχουν κάψει 57 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με τους πυροσβέστες να την έχουν περιορίσει σε ποσοστό 33%.

Μαζί, οι δύο πυρκαγιές έχουν κάψει μια περιοχή σχεδόν ίση με το μέγεθος της Ουάσιγκτον D.C.

Βόρεια της πόλης, η πυρκαγιά Hurst έχει τεθεί υπό έλεγχο κατά 89% και άλλες τρεις φωτιές που κατέστρεψαν άλλα τμήματα της κομητείας βρίσκονται πλέον υπό πλήρη έλεγχο, ανέφερε η Cal Fire.

Στους κατοίκους του Λος Άντζελες, ακόμη και σε εκείνους που βρίσκονται μακριά από τις φωτιές, οι αρχές συστήνουν να φορούν μάσκες N95, όταν βρίσκονται έξω, λόγω του καπνού.

Η αστυνομία της πόλης και οι βοηθοί σερίφη της κομητείας έχουν συλλάβει δεκάδες ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες για παραβίαση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας και των εντολών εκκένωσης, για κλοπές, λεηλασίες καταστημάτων, για πτήσεις χωρίς άδεια ντρόουν και σε τουλάχιστον μία περίπτωση επειδή κάποιος παρίστανε τον πυροσβέστη, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Εν αναμονή της επιστροφής των θυελλωδών ανέμων σήμερα, αξιωματούχοι προειδοποίησαν τον πληθυσμό των σχεδόν 10 εκατομμυρίων πολιτών σε ολόκληρη την κομητεία του Λος Άντζελες να βρίσκεται σε ετοιμότητα εκκένωσης περιοχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

