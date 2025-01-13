Ουκρανία: Χάνει έδαφος στο πεδίο, ενώ η ομάδα Τραμπ πιέζει για κατάπαυση του πυρός

Μόλις μια εβδομάδα πριν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, η Ουκρανία προετοιμάζεται για ορισμένες δύσκολες επιλογές τους επόμενους μήνες αναφέρει το CNN. Τα στρατεύματά της βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι της Ρωσίας κατά μήκος πολλών τμημάτων της μεγάλης γραμμής του μετώπου, έχει έλλειψη έμπειρων στρατιωτών και είναι αμφίβολο ότι η στρατιωτική βοήθεια θα συνεχίσει να φτάνει σε παρόμοιο με τον τρέχοντα ρυθμό.



Στο Κίεβο, η κυβέρνηση περιμένει και παρακολουθεί τα σήματα από τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον και επαναλαμβάνει σχεδόν καθημερινά την επιθυμία της για μια «δίκαιη ειρήνη». Οποιαδήποτε σκέψη για ανάκτηση του εδάφους που κατέλαβε η Ρωσία έχει τεθεί επ’ αόριστον σε αναμονή.



Παρά τις μεγάλες απώλειες, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προωθούνται ανελέητα στην περιοχή του Ντονέτσκ, μία από τις τέσσερις που η Μόσχα έχει προσαρτήσει παράνομα και επιδιώκει να καταλάβει πλήρως. Τα ημερήσια κέρδη τους μετρώνται σε χωράφια και δρόμους καθώς κινούνται, αργά αλλά σταθερά, προς τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής.



Σύμφωνα με τους αναλυτές ανοιχτού κώδικα WarMapper, η Ρωσία κατέχει λίγο περισσότερο από το 18% της Ουκρανίας – συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και των περιοχών του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ που είχε καταλάβει πριν από το 2022. Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν καταλάβει τον Δεκέμβριο 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα.



Οι ουκρανικές μονάδες υπολείπονται κατά πολύ σε δυνάμεις στα ανατολικά. Ένας διοικητής είπε αυτή την εβδομάδα ότι μικρές ομάδες ρωσικού πεζικού πραγματοποιούσαν επιθέσεις από πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα, δυσκολεύοντας τις ουκρανικές δυνάμεις να συγκεντρώσουν πυρά.



«Ενώ ο συσχετισμός των δυνάμεων σε σχέση με τακτικά πυρά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πλήγματα μεγάλης εμβέλειας φαίνεται να μην ευνοεί καμία πλευρά σε σημαντικό βαθμό, το ανθρώπινο δυναμικό παραμένει ο βασικός παράγοντας διαφοροποίησης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», δηλώνει ο Μικ Ράιαν, ο οποίος γράφει το blog Futura Doctrina.



Οι ρωσικές μονάδες βρίσκονται τώρα 5 χιλιόμετρα από τον κόμβο του Ποκρόβσκ και έχουν ελέγξει το Κουράχοβε και μέρος της πόλης Τορέτσκ, σύμφωνα με γεωγραφικά εξακριβωμένο βίντεο.

Ο διοικητής ενός ουκρανικού τάγματος κοντά στο Ποκρόβσκ ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκεί είχαν εντείνει τους βομβαρδισμούς και τις βομβιστικές επιθέσεις.



Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Βίκτορ Τρεγκούμποφ είπε στην ουκρανική τηλεόραση ότι οι μάχες συνεχίστηκαν γύρω από το Κουράχοβε και τα στρατεύματα εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, «άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν πλήρως την πόλη. Αλλά, φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος της πόλης έχει μετατραπεί σε ερείπια».



Το ρωσικό «μοντέλο απλής φθοράς είναι αμετάβλητο. Ο εχθρός, αναπόφευκτα, φθείρεται προτού φθαρεί ο ρωσικός οδοστρωτήρας», όπως το έθεσαν οι αναλυτές Κιθ Ντίκινσον και Γιούρι Χολογουίνσκι.



Ο στόχος για το Κίεβο είναι να υπερασπιστεί αυτό που έχει ακόμα. Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε σε συνάντηση με τους συμμάχους - την Ομάδα Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας - στη Γερμανία την περασμένη εβδομάδα ότι οι προτεραιότητες της Ουκρανίας φέτος θα είναι η σταθεροποίηση της πρώτης γραμμής και η ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων.



Τα μέλη της Ομάδας Επαφής έχουν δεσμεύσει περισσότερα από 126 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια ασφαλείας στην Ουκρανία τα τελευταία τρία χρόνια. Οι εταίροι υποσχέθηκαν περαιτέρω βοήθεια στη Γερμανία αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων 30.000 drones τον επόμενο χρόνο και περισσότερων συστημάτων αεράμυνας.



Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν δήλωσε την Παρασκευή ότι ο συνασπισμός «πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει σταθερά την Ουκρανία - και να ενισχύσει τα ''χαρτιά'' της Ουκρανίας για τις διαπραγματεύσεις που κάποια μέρα θα φέρουν στο τέλος τον τερατώδη πόλεμο του Πούτιν».



Είναι το «κάποια μέρα» που είναι το φλέγον ερώτημα. Ο Όστιν είπε σχετικά με την επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ: «Δεν θα κάνω εικασίες σε ποια κατεύθυνση θα πήγαιναν».



Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους υπέθεσε μάλιστα ότι η επερχόμενη αμερικανική κυβέρνηση θα διακόψει τις συναντήσεις της Ομάδας Επαφής, λέγοντας ότι εάν αυτό όντως συμβεί, «θα χρειαστεί να συνεχιστούν με άλλη μορφή».



Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης φαίνονται απίθανες προς το παρόν.



«Ο λόγος είναι απλός. Η Μόσχα δεν είναι έτοιμη για κανέναν συμβιβασμό. Παίζει για τη νίκη, όχι για την ισοπαλία», σημείωσε ο Αρκάντι Μόουζες, γράφοντας στο 19FortyFive.



«Η επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί στο πεδίο της μάχης ή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά πρέπει να είναι αναμφισβήτητη. Κατά την άποψη του Πούτιν, η Ουκρανία πρέπει να ηττηθεί και η Δύση πρέπει να παραδεχθεί δημόσια την ήττα της Ουκρανίας –και τη δική της–», προσθέτει ο Μόουζες.

Πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο απεσταλμένος του Τραμπ στην Ουκρανία, ο πρώην στρατηγός των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ήλπιζε να καταφέρει να βρει μια σταθερή και βιώσιμη λύση στη σύγκρουση εντός 100 ημερών. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε πει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι θα σταματήσει τις μάχες εντός 24 ωρών από την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά όταν ρωτήθηκε πρόσφατα πόσο σύντομα θα μπορούσε να τερματίσει τη σύγκρουση είπε: «Ελπίζω να έχω έξι μήνες. Όχι, θα πίστευα, ελπίζω πολύ πριν από έξι μήνες».

Το πώς οι αμετάβλητοι στόχοι του Κρεμλίνου ταιριάζουν με τα σχέδια της επερχόμενης κυβέρνησης Τραμπ είναι ασαφές.

Ο Ράιαν, ο μπλόγκερ του Futura Doctrina, πιστεύει ότι ο Πούτιν «είναι πιθανό να διασφαλίσει πως, ό,τι και να γίνει, ο στόχος των 100 ημερών θα αποτύχει. Δεν έχει κανέναν επιτακτικό λόγο να έρθει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, νομίζοντας ότι έχει τη δυναμική σε αυτόν τον πόλεμο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε ελάχιστες ενδείξεις για τις παραμέτρους που θα ήταν αποδεκτές από την Ουκρανία. Είπε την Παρασκευή: «Αναμφίβολα θα μείνουμε σταθεροί και θα επιτύχουμε μια διαρκή ειρήνη για τον λαό μας και τη χώρα μας».

Προτεραιότητά του είναι να θέσει την υπόθεση της Ουκρανίας απευθείας στον Τραμπ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Χιόρχι Τίκχι δήλωσε την ίδια ημέρα ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για συνομιλίες στα «ανώτατα επίπεδα».

«Η στάση μας είναι σαφής: όλοι στην Ουκρανία θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο με όρους που είναι δίκαιοι για την Ουκρανία».

Στο επίκεντρο οποιασδήποτε διευθέτησης για το Κίεβο θα ήταν οι βραχυπρόθεσμες εγγυήσεις ότι μια κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να παρακολουθείται, και πιο μακροπρόθεσμες εγγυήσεις για την Ουκρανία που θα απέτρεπαν τον Πούτιν από τη χρήση της κατάπαυσης του πυρός ώστε να ανασυνταχθεί και να επανεκκινήσει τις εχθροπραξίες.



Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει «σημαντικές επενδύσεις στην αεροπορική δύναμη, την αντιβαλλιστική άμυνα, μια πλήρως εξοπλισμένη βαριά μονάδα του ΝΑΤΟ», λένε οι Ντίκινσον και Χολογουίνσκι.



Εν τω μεταξύ, προσθέτουν: «Ο Ζελένσκι πρέπει να πάρει μια στρατηγική απόφαση αποστασιοποιημένα, κατανοώντας ότι οι χαμένες περιοχές στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν ένα μέλος με γάγγραινα που πρέπει να αποκοπεί για να σωθεί το υγιές σώμα».



Το απολύτως μίνιμουμ που η Μόσχα θα απαιτήσει από την Ουκρανία είναι να παραχωρήσει τα εδάφη που έχει χάσει και να εγκαταλείψει την προσπάθειά της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, κάτι που ούτως ή άλλως ο Τραμπ πιστεύει ότι ήταν πρόκληση προς τη Ρωσία.



Αντίθετα, το Κίεβο θα πρέπει να διαπραγματευτεί άλλες εγγυήσεις, όπως είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στην ιταλική τηλεόραση την περασμένη εβδομάδα, που θα «αποτρέψουν τη Ρωσία από το να επιστρέψει με επιθετικότητα».



Αλλά το Κρεμλίνο είναι πιθανό να απαιτήσει πολύ περισσότερα.



Το Κίεβο «αναμένεται να δεχτεί εκτεταμένους περιορισμούς στο μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών του και στα είδη των οπλικών συστημάτων που επιτρέπεται να διαθέτει. Αυτές οι προτάσεις δεν αποτελούν συνταγή για μια βιώσιμη διευθέτηση», σύμφωνα με τον Σέρχιι Κουζάν του Ατλαντικού Συμβουλίου.



Η Μόσχα δεν έχει δείξει κανένα σημάδι εγκατάλειψης του μαξιμαλιστικού αιτήματός της για το σύνολο και των τεσσάρων περιοχών που ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει. «Αυτό θα σήμαινε παράδοση μεγάλων ποσοτήτων μη κατεχόμενης ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Ζαπορίζια με πληθυσμό περίπου τρία τέταρτα του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων», σημειώνει ο Κουζάν.



Προς το παρόν, τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και πολλοί σχολιαστές δεν βλέπουν καμία επιθυμία από καμία πλευρά να ξεκινήσουν συνομιλίες. «Δεν υπάρχει καμία προσδοκία τώρα ότι καμία από τις δύο πλευρές είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις», δήλωσε τις τελευταίες ημέρες ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι.



Ενώ τόσο το Κρεμλίνο όσο και ο Τραμπ έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους για μια σύνοδο κορυφής, οι πρόωρες προσπάθειες για προώθηση των διαπραγματεύσεων για τη σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσαν να αποβούν μπούμερανγκ, σύμφωνα με τον Ρώσο σχολιαστή Γκιόργκι Μποφτ.



«Αν η συνάντηση γίνει πρόωρα, όταν οι συνθήκες για ειρήνη δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, θα κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση. Την ίδια στιγμή, και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές εξακολουθούν να στοιχηματίζουν στη συνέχιση των εχθροπραξιών, μη θεωρώντας τις δυνάμεις τους εξαντλημένες», έγραψε στο Telegram.



