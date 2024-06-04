Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξοδέψει περισσότερα χρήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσουν την Ουκρανία να πολεμήσει τη Ρωσία, παραδέχεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time.

"Ξοδέψαμε πολλά χρήματα στην Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη ξόδεψε περισσότερα χρήματα από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες, συλλογικά. Η Ευρώπη ξόδεψε περισσότερα χρήματα για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και πώς θα μοιάζει η ειρήνη, ο Μπάιντεν είπε ότι "η ειρήνη θα διασφαλίζει ότι η Ρωσία ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα καταλάβει την Ουκρανία". "Θα έχουμε μια σχέση μαζί τους όπως κάνουμε με άλλες χώρες, όπου προμηθεύουμε όπλα ώστε να μπορούν να αμυνθούν στο μέλλον" πρόσθεσε.

Οι ρωσικές αρχές έχουν επανειλημμένα διαμηνύσει ότι η προμήθεια όπλων στην Ουκρανία δεν θα αλλάξει την αποφασιστικότητα της Μόσχας και την πορεία της "ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης" στην Ουκρανία. Τον Μάιο, ο Σεργκέι Σόιγκου, ο οποίος ήταν τότε υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, υποστήριξε ότι οι συνολικές απώλειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων το 2024 ξεπέρασαν τους 111.000 ανθρώπους, 21.000 μονάδες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Με ένα αιχμηρό σχόλιο κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου ο Τζο Μπάιντεν, απάντησε στην κριτική που δέχεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σχετικά με τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα, αναφέροντας ότι «οι άνθρωποι έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου παρατείνει τον πόλεμο λόγω πολιτικής».

Ειδικότερα, στη συνέντευξή του στο Time, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «υπάρχει κάθε λόγος για τους ανθρώπους να βγάλουν αυτό το συμπέρασμα» ενώ ερωτηθείς για το εάν το Ισραήλ έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, ο Μπάιντεν απάντησε ότι «είναι αβέβαιο».

Επίσης, στην ίδια συνέντευξη, ο Μπάιντεν επισήμανε ότι μια συμφωνία ομαλοποίησης Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας θα ήταν «συντριπτικά προς το συμφέρον των ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.