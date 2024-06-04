Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν τις προκαταλήψεις εναντίον των μουσουλμάνων, μετά την πρόσφατη επίθεση ενός Αφγανού στο Μανχάιμ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αστυνομικού και τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων ατόμων. Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση του 25χρονου Σουλαϊμάν Αταέε, έκανε σήμερα Τρίτη λόγο για «σαφείς ενδείξεις ισλαμιστικών κινήτρων».

«Είναι καλό που ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας ξεκίνησε έρευνα με βάση σαφείς ενδείξεις ισλαμιστικού κινήτρου και συνεχίζουμε να εντείνουμε αυτόν τον αγώνα», δήλωσε η κυρία Φέζερ, τόνισε ωστόσο ότι «πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ μουσουλμάνων, οι οποίοι έχουν θέση στη χώρα μας και ισλαμιστές, τους οποίους πολεμάμε με κάθε σκληρότητα». Αναφερόμενη στα μηνύματα ισλαμιστών υπέρ της δολοφονικής επίθεσης του Σουλαϊμάν Αταέε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι θα πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη και εναντίον όσων πανηγυρίζουν για εξτρεμιστικές πράξεις στο διαδίκτυο.

Κατά των γενικεύσεων για τους μουσουλμάνους προειδοποίησε και η πρόεδρος της τουρκικής κοινότητας στη Γερμανία Ασλιχάν Γιεζιλκάγια-Γιουρτμπάι. «Μετά το έγκλημα στο Μανχάιμ οι μουσουλμάνοι αντιμετωπίζουν και πάλι γενική καχυποψία. Τέτοιου είδους συμπεριφορές στρέφουν τους ανθρώπους τον έναν εναντίον του άλλου, και δεν οδηγούν σε περισσότερη ασφάλεια και ελευθερία στην κοινωνία μας», τόνισε.



Η υπόθεση του Μανχάιμ αναζωπύρωσε και τη συζήτηση σχετικά με τις απελάσεις προς το Αφγανιστάν και τη Συρία. Πολιτικοί της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) ζήτησαν να καταστεί εφικτός ο επαναπατρισμός εγκληματιών από αυτές τις χώρες καταγωγής. Η υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε ωστόσο ότι θα πρέπει να προηγηθεί αξιολόγηση των εκεί συνθηκών από το υπουργείο Εξωτερικών και σύναψη σχετικής συμφωνίας. «Είναι σαφές για μένα ότι οι άνθρωποι που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της Γερμανίας πρέπει να απελαύνονται γρήγορα. Και είμαι απόλυτα αποφασισμένη, καθώς το συμφέρον της Γερμανίας υπερβαίνει σαφώς το συμφέρον εκείνων οι οποίοι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες αλλά επιθυμούν να μείνουν στη χώρα μας», τόνισε η Νάνσι Φέζερ, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι τέτοιες αποφάσεις πρέπει να είναι νομικά ασφαλείς.

Σύμφωνα με τη Ραδιοτηλεόραση Νοτιοδυτικής Γερμανίας SWR, ο δράστης της επίθεσης στο Μανχάιμ δεν είναι ακόμη σε θέση να εξεταστεί από την αστυνομία, καθώς τραυματίστηκε από αστυνομικό, ο οποίος τον πυροβόλησε προκειμένου να τον ακινητοποιήσει. Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και αναρρώνει κανονικά. Όπως μεταδίδει το περιοδικό Der Spiegel, ο δράστης ήρθε στη Γερμανία το 2013 ως ανήλικος και ζήτησε άσυλο. Η αίτησή του απορρίφθηκε το 2014, επιβλήθηκε όμως απαγόρευση της απέλασής του, λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Το 2019 ο Σουλαϊμάν Αταέε παντρεύτηκε μια Γερμανίδα, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά. Μέσω του γάμου του απέκτησε άδεια παραμονής, με την πιο πρόσφατη ανανέωσή της να ισχύει έως το 2026. Έλαβε απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργάστηκε προσωρινά στον τομέα της τεχνολογίας χαρτιού και συσκευασίας. Σε δημοσίευμα της BILD αναφέρεται ότι η ενσωμάτωσή του θεωρείτο από τις αρμόδιες αρχές ως «ικανοποιητική». Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους των υπηρεσιών ασφαλείας, τις οποίες επικαλείται η BILD, πριν από την επίθεση της Παρασκευής, ο 25χρονος Αφγανός δεν ήταν σεσημασμένος ούτε ως εξτρεμιστής ούτε ως εγκληματίας και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς ριζοσπαστικοποιήθηκε. Ένας γείτονάς του δήλωσε στην BILD ότι παλιότερα χαιρετούσε πάντα ευγενικά, άλλαξε όμως απότομα συμπεριφορά πριν από έναν χρόνο «και δεν ήταν πλέον τόσο ευγενικός».

Στο μεταξύ η αστυνομία σε όλη τη Γερμανία πενθεί για τον θάνατο του 29χρονου Ρουβέν Λ., ο οποίος επιχείρησε να σταματήσει τον δράστη. Στα περιπολικά έχουν τοποθετηθεί πένθιμα λουλούδια, ενώ οι σημαίες στα κτίρια της αστυνομίας πνέουν μεσίστιες. Χθες στην πλατεία του Μάνχαιμ συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι, προκειμένου να καταδικάσουν τη βία και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους αστυνομικούς.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

