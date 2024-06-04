Με ένα αιχμηρό σχόλιο κατά του Μπένιαμιν Νετανιάχου ο Τζο Μπάιντεν, απάντησε στην κριτική που δέχεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σχετικά με τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα, αναφέροντας ότι «οι άνθρωποι έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου παρατείνει τον πόλεμο λόγω πολιτικής».

Ειδικότερα, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «υπάρχει κάθε λόγος για τους ανθρώπους να βγάλουν αυτό το συμπέρασμα» ενώ ερωτηθείς για το εάν το Ισραήλ έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, ο Μπάιντεν απάντησε ότι «είναι αβέβαιο».

Επίσης, στην ίδια συνέντευξη, ο Μπάιντεν επισήμανε ότι μια συμφωνία ομαλοποίησης Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας θα ήταν «συντριπτικά προς το συμφέρον των ΗΠΑ».

Η συνέντευξη δόθηκε στις 28 Μαΐου λίγες ημέρες προτού ο Μπάιντεν αναπτύξει μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει βαθιές πολιτικές διαιρέσεις στο εσωτερικό.

Σχετικά με τις προσπάθειες να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων, μεταξύ των οποίων και Αμερικανοί, ο Μπάιντεν τόνισε ότι «πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποιοι ακόμα που είναι ζωντανοί» ενώ πρόσθεσε ότι «συναντήθηκα με όλες τις οικογένειες. Αλλά δεν έχουμε τελική απόδειξη για το ποιος ακριβώς είναι ζωντανός».

Η κριτική απέναντι στον Νετανιάχου έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος μεταξύ της επιλογής να συμφωνήσει στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός ή να διασώσει την κυβέρνησή του.

Οι ακροδεξιοί εταίροι του συνασπισμού απειλούν με κατάρρευση της κυβέρνησης εάν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συμφωνήσει στην πρόταση εκεχειρίας.

Τον περασμένο μήνα ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη ζήτησε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου και του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, καθώς και τριών ηγετών της Χαμάς, για εγκλήματα πολέμου.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική και χερσαία επίθεση στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο με σκοπό να καταστρέψει την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς μετά την επίθεσή της μέσα στο Ισραήλ που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου 1.200 άνθρωποι και περισσότεροι από 250 άνθρωποι να συλληφθούν ως όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία. Περίπου 120 όμηροι παραμένουν στη Γάζα.

Από τις ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 36.00 άνθρωποι στη Γάζα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές εκεί, που λένε πως τα πτώματα χιλιάδων άλλων ανθρώπων θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως οι περισσότεροι Ισραηλινοί υποστηρίζουν τον πόλεμο, αλλά επιρρίπτουν την ευθύνη στον Νετανιάχου για τις αποτυχίες των υπηρεσιών ασφαλείας, όταν ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν σε ισραηλινές κοινότητες κοντά στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου, και θα τον καταψήφιζαν αν διεξάγονταν εκλογές.

Μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους γίνονται κάθε εβδομάδα, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που απαιτούν από την κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι όμηροι που συνελήφθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και καλούν τον Νετανιάχου να παραιτηθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.