Επίθεση από μία νεαρή γυναίκα που του πέταξε ένα μιλκσέικ δέχθηκε ο Νάιτζελ Φάρατζ λίγο μετά από την παρουσίαση της βουλευτικής του υποψηφιότητας στην προκυμαία του Κλάκτον στη νότια Αγγλία.

Ο αμφιλεγόμενος πολιτικός, εξ των πρωτεργατών του Brexit, είχε μόλις ολοκληρώσει συνομιλία με δημοσιογράφους και μετέβαινε στο προεκλογικό του λεωφορείο όταν δέχθηκε την επίθεση.

Δείτε το βίντεο:

Nigel Farage getting a free beer from the good folks of Clacton just now. Cheers! 🍻



pic.twitter.com/DtZV0dn2qq — Miffy (@miffythegamer) June 4, 2024

Τη Δευτέρα είχε αιφνιδιάσει ανακοινώνοντας πως άλλαξε την αρχική του απόφαση και πως θα διεκδικήσει για όγδοη φορά στην καριέρα του βουλευτική έδρα, ως αρχηγός μάλιστα του υπερδεξιού κόμματος Reform UK.

Ως αρχηγός του Κόμματος Brexit είχε πάλι δεχθεί επίθεση με μιλκσέικ, στο Νιούκαστλ, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για τις ευρωεκλογές του 2019.

Σε πρωινές δηλώσεις του ο κ. Φαράτζ έθεσε ως βασικό πολιτικό του στόχο τον μηδενισμό της καθαρής μετανάστευσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο σε βάθος χρόνου

