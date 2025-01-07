Τζάστιν Τριντό: Από «χρυσό αγόρι», μαύρο πρόβατο

Την παραίτηση του ανακοίνωσε ο φιλελεύθερος πρωθυπουργός του Καναδά, ο οποίος έχασε την υποστήριξη κοινωνίας και κόμματος, με την συντηρητική αντιπολίτευση να ετοιμάζεται για την «αλλαγή». Όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία του Kαναδά, τον Νοέμβριο του 2015, σε ηλικία τότε 44 ετών, μετά από έναν πραγματικό θρίαμβο για το Κόμμα του των Φιλελευθέρων θεωρείτο ο ανερχόμενος αστέρας στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Kάποιος που πολλοί επιχείρησαν να μιμηθούν. O Τζάστιν Τριντό κατάφερε να γίνει ένας από τους μακροβιότερους πρωθυπουργούς της πατρίδας του, συνεχίζοντας να κυβερνά επί εννέα χρόνια, ακόμα και αν έχασε την απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές του 2019 και του 2021.

Εσωτερικές διαμάχες

Χθες ανακοίνωσε ότι η πολιτική του σταδιοδρομία παίρνει τέλος, εν μέσω κυβερνητικής κρίσης που κρατά μήνες και με τη συντηρητική αντιπολίτευση έτοιμη να καταθέσει εναντίον του πρόταση δυσπιστίας μέσα στον Ιανουάριο.



«Σκοπεύω να παραιτηθώ από αρχηγός κόμματος και πρωθυπουργός, αφού το κόμμα επιλέξει τον επόμενο αρχηγό του μέσα από μια ισχυρή, πανεθνική, ανταγωνιστική διαδικασία. Χθες το βράδυ ζήτησα από τον Πρόεδρο του Κόμματος των Φιλελευθέρων να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία.



Αυτή η χώρα αξίζει μια πραγματική επιλογή στις επόμενες εκλογές και μου έχει καταστεί σαφές ότι εάν θα πρέπει να δώσω εσωτερικές μάχες, δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη επιλογή σε αυτές τις εκλογές».

Δυσαρέσκεια για την οικονομία

Ήταν προφανές ότι το κλίμα έχει βαρύνει για τον ίδιο εδώ και καιρό. Αφορμή η άνοδος του πληθωρισμού και η στεγαστική κρίση, που ταλανίζουν και τον Καναδά. Πολλές αντιπάθειες είχε προκαλέσει και η πολιτική του κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με αποκορύφωμα την ιστορική πια απεργία των οδηγών φορτηγών ενάντια στην απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.



Η Κάθυ Μπροκ, καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Queen´s εξηγεί: «Ο Τριντό κατέληξε πολύ αντιδημοφιλής ως πρωθυπουργός για διάφορους λόγους. Ένας λόγος είναι απλώς ότι η κυβέρνησή του πλησιάζει τα δέκα χρόνια, και τότε είναι που οι άνθρωποι αρχίζουν να κουράζονται από την κυβέρνηση. Θέλουν να δουν μια αλλαγή. Αλλά επιπλέον, θεωρήθηκε ότι δεν ήταν ευαίσθητος στις ανησυχίες που ένιωθε ο μέσος άνθρωπος. Οπως το κόστος των τροφίμων, ο πληθωρισμός, το κόστος της βενζίνης, τα προβλήματα με τα σύνορα, η εγκληματικότητα που εκτοξεύεται στις πόλεις».

Για το καλό του Καναδά

Η αμφισβήτηση μέσα στο κόμμα του ήταν πλέον ανυπόφορη και για τον ίδιο, όπως φανερώνουν τα λόγια του κατά την διάρκεια της ανακοίνωσης της απόφασης του.



«Είμαι μαχητής και δεν είμαι κάποιος που υποχωρεί από έναν αγώνα, ειδικά όταν ένας αγώνας είναι τόσο σημαντικός. Αλλά πάντα με οδηγούσε η αγάπη μου για τον Καναδά, η επιθυμία μου να υπηρετήσω τους Καναδούς και ό,τι είναι προς το συμφέρον τους. OιΚαναδοί αξίζουν μια πραγματική επιλογή στις επόμενες εκλογές. Μου έγινε φανερό μετά την εσωτερική διαμάχη ότι δεν μπορώ να είμαι αυτός που θα εκφράσει το φιλελεύθερο πρότυπο στις επόμενες εκλογές.»

Δεν θα αποφύγει τον Τραμπ

Για κάποιο διάστημα πάντως θα χρειαστεί να μείνει στην θέση του και να αντιμετωπίσει και τις πρώτες αναταράξεις εξαιτίας της προεδρίας Τραμπ. Με βάση το δικό του χρονοδιάγραμμα η Βουλή της χώρας θα διαλυθεί στις 27 Μαρτίου και οι εκλογές θα γίνουν μάλλον το Μάιο.



Μένει να φανεί αν μετά την απόφασή του μπορεί να ανατραπεί το κλίμα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για καθίζηση των Φιλελεύθερων και άνετη επικράτηση του Συντηρητικού Κόμματος, δείγμα της πόλωσης που έχει εμφανιστεί και στην κοινωνία του Καναδά.



Ο ίδιος πάντως έκανε λόγο για την ανάγκη διαλόγου και συναίνεσης και άφησε υπονοούμενα ότι ο σημερινός εκλογικός νόμος δεν διευκολύνει κάτι τέτοιο.



«Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, το να ανακαλύψουμε πώς να ενωθούμε και να βρούμε κοινό έδαφος παραμένει κάτι που είναι πραγματικά σημαντικό για τις δημοκρατίες. Αλλά δεν θα μπορούσα να αλλάξω μονομερώς χωρίς την υποστήριξη άλλων κομμάτων το εκλογικό μας σύστημα, κάτι που δεν θα ήταν υπεύθυνο.

