Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν τη Βρετανία, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πολλές περιοχές και να μετατραπούν κυριολεκτικά σε λίμνες.

Την ίδια στιγμή, αλλεπάλληλα είναι τα μηνύματα προς τους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές τους, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργεί και στις συγκοινωνίες.

Μετά τις πλημμύρες οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για χιόνι και πάγο ενώ την ίδια στιγμή δεν έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα. Τα τρένα είναι σταματημένα, τα αεροπλάνα ματαιώνουν τις πτήσεις ενώ στους αυτοκινητόδρομους εκατοντάδες οδηγοί είναι εγκλωβισμένοι.

🚨🇬🇧 Britain Flooding



Many parts of England are seeing unprecedented flooding, NOT rainfall just flooding.



The Globalists & fake news MSM will have you believe this is Climate Change with the only way to fix it being to pay more taxes, drive less & kill some cows.



Thankfully… pic.twitter.com/9ZLxy1jI3m — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 6, 2024

