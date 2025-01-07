Λογαριασμός
Άνοιξαν οι ουρανοί στη Βρετανία: Εκκενώνονται πόλεις - Ματαιώνονται πτήσεις (βίντεο - φωτογραφίες)

Μετά τις καταρρακτώδεις βροχές έρχονται χιόνια, προειδοποιούν μετεωρολόγοι - Εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμια, σταθμούς τρένων και αυτοκινητόδρομους

Βρετανία

Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν τη Βρετανία, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πολλές περιοχές και να μετατραπούν κυριολεκτικά σε λίμνες.

Την ίδια στιγμή, αλλεπάλληλα είναι τα μηνύματα προς τους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές τους, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργεί και στις συγκοινωνίες. 

βρετανια

Μετά τις πλημμύρες οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για χιόνι και πάγο ενώ την ίδια στιγμή δεν έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα. Τα τρένα είναι  σταματημένα, τα αεροπλάνα ματαιώνουν τις πτήσεις ενώ στους αυτοκινητόδρομους εκατοντάδες οδηγοί είναι εγκλωβισμένοι.

βρετανια

βρετανια

βρετανια

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βρετανία πλημμύρες κακοκαιρία
