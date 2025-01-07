Η κυβέρνηση Μπάιντεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους Αφγανούς Ταλιμπάν για την ανταλλαγή Αμερικανών που κρατούνται στο Αφγανιστάν με τουλάχιστον έναν κρατούμενο υψηλού προφίλ που κρατείται στο Γκουαντάναμο και φέρεται να είχε δεσμούς με τον πρώην ηγέτη της Αλ Κάιντα Οσάμα Μπιν Λάντεν, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν είχαν άμεσο σχόλιο σε επικοινωνία για το δημοσίευμα. Εκπρόσωποι των Ταλιμπάν επίσης δεν απάντησαν αμέσως.

Η αμερικανική κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν επιζητά την επιστροφή τριών Αμερικανών που συνελήφθησαν το 2022 - των Ράιαν Κόρμπετ, Τζορτζ Γκλέζμαν και Μαχμούντ Χαμπίμπι - με αντάλλαγμα την απελευθέρωση του Μοχάμεντ Ραχίμ αλ Αφγκάνι, ανέφερε η WSJ.

Ο Κόρμπετ και ο Χαμπίμπι συνελήφθησαν σε ξεχωριστά περιστατικά τον Αύγουστο του 2022, ένα χρόνο μετά την κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν εν μέσω της χαοτικής αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων.

Ο Γκλέζμαν συνελήφθη αργότερα το 2022 ενώ επισκεπτόταν ως τουρίστας.

Ο αλ Αφγκάνι είναι Αφγανός υπήκοος που περιγράφεται ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Αλ Κάιντα που μεταφέρθηκε στο Γκουαντάναμο το 2008 από τη CIA.

Διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή αυτή έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη WSJ, που επικαλείται πηγές με γνώση πληροφοριών που παρουσίασε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν στην Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων τον περασμένο μήνα.

Το δημοσίευμα έρχεται αφότου η κυβέρνηση Μπάιντεν έστειλε τη Δευτέρα 11 κρατούμενους του Γκουαντάναμο στο Ομάν, μειώνοντας τους κρατούμενους σε αυτή την αμερικανική φυλακή στην Κούβα σχεδόν κατά το ήμισυ στο πλαίσιο της προσπάθειας να κλείσει η φυλακή Γκουαντάναμο, ενώ ο Μπάιντεν ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την εξουσία στις 20 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.