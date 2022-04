Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνεχάρη τον γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή, διαβεβαιώνοντας πως οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για να «υπερασπίσουν τη δημοκρατία».

«Αδημονώ να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας — ιδίως για την υποστήριξη της Ουκρανίας, την υπεράσπιση της δημοκρατίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», ανέφερε μέσω Twitter ο κ. Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντας τη Γαλλία «εταίρο-κλειδί για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων».

Παρόμοια ήταν η τοποθέτηση του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, που διαβεβαίωσε επίσης μέσω Twitter ότι στην Ουάσινγκτον «ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας με τη Γαλλία για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, ενισχύοντας τη μακρά και ισχυρή συμμαχία και φιλία μας».

Congratulations to @EmmanuelMacron on his re-election. France is our oldest ally and a key partner in addressing global challenges. I look forward to our continued close cooperation — including on supporting Ukraine, defending democracy, and countering climate change.