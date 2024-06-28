Συναγερμός επικρατεί στο «στρατόπεδο» του Τζο Μπάιντεν μετά την απογοητευτική εμφάνισή του στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ.



Το επιτελείο του Μπάιντεν θα πραγματοποιήσει γενική συνάντηση, δήλωσαν στο CNN δύο στελέχη της εκστρατείας του προέδρου των ΗΠΑ – υποβαθμίζοντας πάντως τη συνάντηση ως «ρουτίνα της Παρασκευής».



Ωστόσο, σχολιάζει το αμερικανικό δίκτυο, η συνάντηση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τον πρόεδρο και την ομάδα του, καθώς επιδιώκει να χαράξει μια πορεία προς τα εμπρός μετά την τηλεμαχία.



Από την πλευρά του, ο Μπάιντεν θα παρευρεθεί σε μια σειρά από εκδηλώσεις για συγκέντρωση χρημάτων, έχοντας ταυτόχρονα ως στόχο να καθησυχάσει τους χορηγούς του ότι ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Παρασκευή ότι σκοπεύει να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο, μια μέρα μετά τις επικρίσεις που δέχτηκε για την επίδοσή του στο ντιμπέιτ εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

«Σκοπεύω να κερδίσω αυτές τις εκλογές», είπε ο Μπάιντεν σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας. «Ξέρω ότι δεν είμαι νέος, είναι αυτονόητο. Λοιπόν, ξέρω ότι δεν περπατάω τόσο εύκολα όσο παλιά, δεν μιλάω τόσο καθαρά όσο παλιά, δεν συζητάω τόσο καλά όσο παλιά, αλλά ξέρω τι γνωρίζω. Ξέρω πώς να λέω την αλήθεια», είπε ο πρόεδρος.

Ο Μπαράκ Ομπάμα έσπευσε πάντως να υπερασπιστεί τον Μπάιντεν για την –κατά γενική ομολογία- κακή εμφάνιση που είχε στην τηλεμαχία. «Συμβαίνουν κακές βραδιές σε ντιμπέιτ. Πιστέψτε με, το ξέρω» τόνισε στο X.



«Αλλά αυτές οι εκλογές εξακολουθούν να είναι μια επιλογή ανάμεσα σε κάποιον που έχει παλέψει για τους απλούς ανθρώπους όλη του τη ζωή και σε κάποιον που νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Ανάμεσα σε κάποιον που λέει την αλήθεια… που γνωρίζει το σωστό από το λάθος και θα μιλήσει ευθέως στον αμερικανικό λαό — και κάποιος που λέει κραυγαλέα ψέματα για δικό του όφελος. Η χθεσινή νύχτα δεν το άλλαξε αυτό, και γι' αυτό διακυβεύονται τόσα πολλά τον Νοέμβριο», καταλήγει ο Ομπάμα, συμπεριλαμβανομένου ενός συνδέσμου στον ιστότοπο της εκστρατείας του Μπάιντεν.

Bad debate nights happen. Trust me, I know. But this election is still a choice between someone who has fought for ordinary folks his entire life and someone who only cares about himself. Between someone who tells the truth; who knows right from wrong and will give it to the… — Barack Obama (@BarackObama) June 28, 2024

Πηγή: skai.gr

